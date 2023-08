Evangelho de hoje, 5ª feira, 31/08/23 (Mt 24, 42-51)

Este conteúdo é apoiado por:

Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos! porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados! Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente, que o senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mau pensar: 'Meu senhor está demorando', e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados; então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes.

Reflexão - Aqui na terra somos como passageiros em busca de uma pátria definitiva.

Jesus nos motiva a refletir sobre a nossa atuação na missão que o Pai nos entregou em vista da nossa entrada no céu, por isso, precisamos ter consciência do valor do nosso tempo e das descobertas que a todo o momento nós fazemos em relação ao projeto de Deus para vivermos aqui na terra. Aqui na terra somos como passageiros em busca de uma pátria definitiva e não sabemos quando terminará o prazo desta viagem. Na verdade, trazemos dentro de nós um desejo e um anseio de eternidade. Por isso, nos confundimos achando que permaneceremos para sempre instalados aqui neste mundo, porém, Jesus nos exorta a que fiquemos vigilantes quanto ao fato da brevidade da nossa vida. Nunca chegará o dia em que podemos estar descansados e acomodados compreendendo que já cumprimos com a nossa missão. A cada momento da nossa vida o Senhor nos mostra algo novo a vivenciar e nos renova para que possamos assumir a obra que Ele nos destinou. Por isso, precisamos então, todos os dias, pesar, medir e contar os nossos atos e as nossas intenções e pedir ao Senhor a graça de nos conservar atentos e vigilantes a fim de que sejamos encontrados no nosso posto quando do Seu regresso. O nosso compromisso com Deus se dá em relação ao nosso irmão e o amor que vivermos será o parâmetro da fidelidade da nossa vida. – Você tem consciência da missão que o Senhor lhe entregou para realizar aqui na terra? - Você acha que já cumpriu tudo? O que está faltando? - Como você tem tratado aqueles que o Senhor lhe colocou como responsável por eles? – Você tem desejo de eternidade?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO