BNB tem dinheiro não reembolsável para energias renováveis

Projetos geradores de soluções que estimulem o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação das cadeias produtivas de energias renováveis têm a possibilidade de acesso a R$ 20 milhões em recursos não reembolsáveis, disponibilizados pelo Banco do Nordeste (BNB).

O anúncio foi feito ontem, terça-feira, 29, pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, durante a cerimônia de lançamento do Edital do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundeci) 01/2023 – Energias Renováveis, realizada em Natal (RN), com a presença da governadora do estado, Fátima Bezerra.

Paulo Câmara explicou que o objetivo do BNB é impulsionar o desenvolvimento sustentável.

“Ampliamos o apoio à produção de energias renováveis no Nordeste, em função da grande vocação da Região para essa atividade. O Edital Fundeci que lançamos hoje, o maior da história do BNB, é um instrumento fundamental de incentivo à transição energética para diversas fontes limpas, a exemplo do hidrogênio verde. Nossa intenção é estimular projetos que criem ou aperfeiçoem tecnologias mais eficientes, acessíveis e ambientalmente corretas, para incentivar a geração limpa e produtos verdes em nossa área de atuação”, disse Câmara.

Os recursos disponibilizados destinam-se ao apoio financeiro de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que propõem soluções voltadas para as cadeias produtivas das fontes renováveis de energia, especialmente às do hidrogênio verde.

A expectativa é contribuir para a geração de maior eficiência operacional, competitividade econômica e desenvolvimento sustentável para os empreendimentos localizados na área de abrangência do BNB, que inclui, além dos estados do Nordeste, o Norte de Minas Gerais e o Norte Espírito Santo.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, destacou o protagonismo do seu estado na geração de energias renováveis e a participação expressiva local nessa matriz no Nordeste, região que hoje já responde por 90% da produção de energia eólica e por 85% da solar no Brasil.

“Estamos comprometidos com o fortalecimento das cadeias produtivas de todas as formas renováveis, a exemplo do hidrogênio verde, como vemos hoje aqui, o combustível do futuro. O progresso que nós queremos e estamos trabalhando para promover é justo e inclusivo, assim verdadeiramente sustentável”, disse a governadora.

Os detalhes técnicos do edital e os principais resultados do Fundeci nos últimos anos foram apresentados por José Aldemir Freire, diretor de Planejamento do BNB. Ele também ressaltou a importância do Nordeste como referência nesse tema no país:

“Nos últimos anos, a região tem mostrado grande mobilização em torno do hidrogênio verde, possuindo um enorme potencial para se tornar um polo produtor dessa fonte devido ao crescimento dos investimentos na geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, principalmente solar e eólica. Além disso, está estrategicamente posicionada em relação ao mercado europeu”.

Para acessar o edital, os projetos devem ter um período de execução entre 12 e 36 meses e abordar pelo menos uma das linhas temáticas definidas: produção, armazenamento, transporte e utilização do hidrogênio verde; inovação tecnológica nas cadeias produtivas de energias renováveis; redução da dependência da matriz hidráulica; diminuição da necessidade de utilização de termoelétricas em momentos de crise hídrica; além de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com foco na ampliação, redução dos impactos, integração ou interiorização das cadeias produtivas do setor.

Cada projeto pode receber aporte financeiro entre R$100 mil e R$ 1 milhão, destinados ao pagamento de recursos humanos, equipamentos e material permanente, serviços terceirizados, material de consumo, entre outros. As inscrições já estão abertas e permanecerão disponíveis até 24 de outubro, por meio do site do Banco do Nordeste. O resultado da primeira fase de seleção de projetos será divulgado no próximo dia 7 de novembro.