Evangelho de hoje, 5ª feira, 30/06 (Mt 9,1-8 )

Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: 'Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados!' Então alguns mestres da Lei pensaram: 'Esse homem está blasfemando!' Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: 'Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: 'Os teus pecados estão perdoados', ou dizer: 'Levanta-te e anda'? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, - disse, então, ao paralítico - 'Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa.' O paralítico então se levantou, e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens.

Reflexão – Na nossa casa é que começa a obra de Salvação que o Senhor preparou para nós

Jesus tinha consciência de que o pecado é o que nos paralisa e nos faz enfermos. Ele sabia que a Sua Missão aqui no mundo era nos libertar do pecado e de toda obra do inimigo, concedendo a vida eterna, não somente para depois da nossa morte, mas desde já, enquanto ainda estamos no nosso corpo. Ele veio curar a nossa paralisia, a nossa indisposição para enfrentar as dificuldades da nossa vida que é uma decorrência do pecado que nos escraviza. Na verdade, Jesus já nos libertou do pecado para que possamos viver em harmonia com o Pai, conosco mesmo e com aqueles que convivem conosco. Jesus ainda hoje é Aquele que tem poder para nos curar, salvar e libertar de todas as nossas iniquidades. Ele conta com cada um de nós para levar até Ele os que ainda estão paralisados pelo pecado, acomodados na sua vidinha vazia, e, por isso, se tornaram desiludidos e sem esperança. Entretanto, Jesus nos cura para que possamos tomar decisões e cumprir com os compromissos os quais precisamos assumir. Depois de perdoar os pecados e de curar o paralítico Jesus recomendou: “Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa”. É na nossa casa e na nossa família que temos de experimentar, primeiro, a vida nova que Jesus veio nos dar. Dentro de casa é que começa a obra de Salvação que o Senhor preparou para nós. É lá que fazemos o primeiro teste nos nossos relacionamentos. É lá que começamos a viver o reino dos céus aqui na terra, quando aprendemos a perdoar, a compreender, a partilhar, a dialogar e, principalmente, a exercitar a oração em comum e regar a nossa fé. A nossa fé também será como uma maca que servirá de meio de transporte para os que precisam ser curados por Jesus. – Quem é você hoje: o paralítico ou o amigo do paralítico? - Qual é a sua paralisia? – Ela é consequência de algum pecado de estimação, de algum vício, de algum mal hábito. – Você tem apresentado a Jesus alguém que precisa de cura? – Como são os seus relacionamentos em casa?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO