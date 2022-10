Evangelho de hoje, 5ª feira, 20/10 (Lc 12, 49-53)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso! Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra! Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três; ficarão divididos: o pai contra o filho e o filho contra o pai; a mãe contra a filha e a filha contra a mãe; a sogra contra a nora e a nora contra a sogra.'

Reflexão – O fogo do Espírito Santo é a chama que nos impulsiona a viver o amor

A nossa natureza humana deseja ardentemente não ser provada e almeja se instalar nos louros da passividade, das regalias e do bem bom. Um dos maiores desejos do homem é que todas as coisas sejam, em todos os tempos sem imprevistos, e que tudo aconteça de uma forma sem surpresas desagradáveis. Jesus, no entanto, nos adverte de que o fogo que Ele trouxe para a terra é chama que nos queima, por isso, nos desestabiliza e nos tira da passividade. Jesus não deseja para nós a paz da acomodação e da aceitação apática de todas as coisas e o conformismo com situações de pecado, de desgraça e tudo o mais. Seríamos, então, como fantoches ou marionetes e não usufruiríamos da liberdade que é o dom mais precioso que Deus nos concedeu. Dentro da mesma casa, no meio de uma mesma família sempre existirão circunstâncias em que uns se voltarão contra os outros, principalmente em relação ao seguimento de Jesus Cristo. Uns, contra e outros a favor de alguma ideia ou ideal, porém, a diferença far-se-á na unidade que o Espírito Santo - o fogo que Jesus veio trazer para a terra - promove apesar das nossas divergências. Jesus recebeu o Batismo do martírio, e estava ansioso em cumpri-lo, pois, somente assim Ele poderia enviar para nós o fogo do Seu Espírito Santo que é a chama que nos impulsiona para viver o amor. Jesus cumpriu a Sua missão, padeceu, morreu, foi sepultado, mas foi ressuscitado e nos enviou o Espírito Santo fogo que se mantêm aceso dentro de cada um de nós para nos ajudar a viver as nossas diferenças. – Você tem medo de enfrentar divergências de opiniões? – Você se deixa queimar pelo fogo do Espírito? - Como tem sido a ação do Espírito Santo nos seus relacionamentos? – Você admite que em certas ocasiões passa também pelo martírio por causa das divisões?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO