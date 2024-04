Evangelho de hoje, 5ª feira, 18/04/2024 (Jo 6, 44-51)

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: "Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos Profetas: `Todos serão discípulos de Deus.' Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu: quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo'.

Reflexão – Eternidade é a vivência do Amor de Deus que opera em nós através de Jesus.

Deus é o nosso Criador e Pai eterno e é Ele quem atrai os Seus filhos para Jesus, que é a Salvação. Todos aqueles que vão a Jesus são atraídos pelo Pai, por isso Ele não quer perder nenhum de nós e nos ensina o caminho para Jesus. O próprio Jesus nos afirma: “Todos serão discípulos de Deus, por isso, aquele que foi instruído pelo Pai vem a mim”. Sem perceber todos nós somos atraídos pelo Pai para Jesus que nos alimenta com o Seu Corpo e nos garante a vida eterna, pela fé. A fé em Jesus Cristo é quem nos garante a vida eterna a qual já começamos a vivê-la aqui, agora, porque cremos que Jesus está em nós e manifesta em nós este clima de eternidade. Eternidade é a vivência do Amor de Deus que opera em nós através de Jesus, o pão vivo que vem do céu pelo poder do Espírito Santo. “Eu sou o pão da vida”! O pão que nós tocamos, vemos e vivemos é a Palavra de Deus, é a Eucaristia. Jesus nos fala que todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, se aproxima dele. Portanto, se você escuta a Palavra de Deus, se você procura aprofundar-se nos mistérios sagrados, encontrará, com certeza, a Jesus Cristo pão da vida, pois a Palavra é o pão que alimenta a nossa alma e nos ensina o caminho para a vida eterna. O reino de Deus é Jesus e Ele está no meio de nós, portanto, não esperemos por um tempo que virá. Jesus se oferece como alimento, hoje, que é o momento mais importante da nossa vida. – Você tem consciência de que Jesus Cristo está vivo para dar lhe dar uma nova vida, hoje? – Você já se apoderou da vida nova que Jesus conquistou para si? – Você já se apoderou do reino dos céus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO