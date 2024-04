Japão compra 10 carros voadores da Embraer

Empresa do Grupo Embraer, a Eve Air Mobility, em mensagem a esta coluna, informa que assinou Carta de Intenção de Compra (LOI) com a AirX Inc. (AirX), a maior empresa pública de serviço de fretamento de helicópteros do Japão, para 10 pedidos firmes do eVTOL (aeronave elétrica de decolagem e pouso verticais) com direitos de compra de outras 40 aeronaves. O pedido de compra apoiará o desenvolvimento contínuo e o dimensionamento de operações inovadoras de transporte no Japão.

"Apreciamos a confiança da AirX na Eve não apenas pela compra de nosso eVTOL, mas também de nossas soluções de serviços e operações e do Vector - nosso software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano", diz Johann Bordais, CEO da Eve. "O Japão tem progredido em sua abordagem e interesse nas operações de eVTOL e estamos entusiasmados para continuar a expandir nossos relacionamentos e apoiar os objetivos de mobilidade aérea urbana do Japão."

"Estamos impressionados não apenas com as capacidades tecnológicas da Eve, mas também com seu compromisso com a construção de um ecossistema", diz Kiwamu Tezuka, CEO da AirX. Ao integrar nosso conhecimento, experiências e plataforma de negócios existentes com as soluções abrangentes da Eve, esperamos superar as limitações do transporte avançando nas operações de eVTOL no Japão."

A AirX é pioneira em mobilidade aérea avançada no Japão e uma empresa de plataforma digital que oferece uma solução completa de serviços de fretamento para o público japonês via AIROS Skyview. A AirX anunciou o lançamento do primeiro campo de testes de eVTOL da Grande Tóquio, o UAM Centre. A iniciativa baseia-se na rica história da AirX de oferecer experiências aéreas únicas por meio do AIROS Skyview desde 2015, estabelecendo um marco significativo na jornada da empresa em direção à mobilidade aérea urbana (UAM) sustentável e acessível. O UAM Centre está pronto para revolucionar as viagens aéreas na área metropolitana de Tóquio, mostrando o compromisso da empresa com a inovação e o futuro do transporte.

A região Ásia-Pacífico é um mercado importante para a Eve. A empresa continua construindo relacionamentos diversificados e trabalhando com seus clientes e potenciais clientes para trazer um novo modelo de transporte e ajudar a aliviar o congestionamento do trânsito na região. Além do Japão, a Eve tem trabalhado em estreita colaboração com clientes e operadores na Austrália, Índia e Coreia do Sul, entre outros locais. À medida que a empresa trabalha com seus parceiros locais, seu objetivo é construir ecossistemas de UAM de forma colaborativa em cada uma das comunidades e cidades focos para lançamento do mercado, e compartilhar informações de interesse público conforme as discussões acontecem.

O eVTOL da Eve utiliza uma configuração de decolagem e cruzeiro (Lift + Cruise) com rotores dedicados para o voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem a necessidade de componentes para a transição durante o voo. O conceito mais recente inclui um propulsor elétrico alimentado por motores elétricos duplos que proporcionam redundância de propulsão, garantindo alto desempenho e segurança. Além de oferecer diversas vantagens, como baixo custo operacional, menos peças, estruturas e sistemas otimizados, foi desenvolvido para oferecer eficiência de empuxo com baixo ruído.

No ano passado, a Eve revelou que sua primeira fábrica de eVTOL será estabelecida na cidade de Taubaté, em São Paulo. A empresa iniciou a montagem do primeiro protótipo do eVTOL em escala real, que dará sequência à campanha de testes. A Eve tem LOIs para quase 3.000 eVTOLs e a aeronave deve entrar em serviço em 2026.

Paralelamente, a Eve continua desenvolvendo um amplo portfólio de soluções agnósticas, incluindo o Vector, para otimizar e expandir as operações de UAM em todo o mundo.