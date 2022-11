Evangelho de hoje, 5ª feira, 17/11 (Lc 19, 41-44

Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: 'Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz! Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos! Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada.'

Reflexão – Por que deixar para amanhã?

Prevendo todas as consequências que incidiriam por causa da recusa dos judeus ao Projeto do Pai, Jesus chorou sobre Jerusalém porque o povo para quem Ele viera não o recebera. Assim, Ele lamentou: “Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz”! Nós também precisamos nos questionar a fim de que percebamos se estamos aproveitando bem o tempo que temos. Jesus continua ainda nos dias de hoje a nos acenar e a nos propor dias de paz. Por que esperar para amanhã? Muitas vezes nós também O rejeitamos e, por isto, Ele chora olhando para nós como olhou para Jerusalém. Nós nunca fazemos ideia do quanto magoamos o coração de Deus com a nossa recusa, às vezes, porque achamos que não somos muito importantes e não percebemos que o valor que temos para Deus é muito maior do que o que nós próprios nos damos. Outras vezes, porque nos consideramos muito importantes e autossuficientes e entendemos que não precisamos da ajuda de Deus. Jerusalém hoje é você. Reflita nos versículos abaixo e responda no seu caderno de oração o que o seu coração fala:

1 – “Se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz!” – O que ainda falta para você poder aderir ao projeto de paz que Deus tem para si? 2 – “Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada”. Você reconhece esse tempo? Em que tempo Jesus o (a) visitou? 3 – “Os inimigos farão trincheira contra ti”. - Quem são os seus inimigos? 4 – Jesus olha para você agora! Quais serão as palavras que Ele fala para você refletir? – Será que Jesus também chora por não ter o seu amor?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO