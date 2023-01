Evangelho de hoje, 5ª feira, 12/11/23 (Mc 1, 40-45)

Naquele tempo: Um leproso chegou perto de Jesus, e de joelhos pediu: 'Se queres tens o poder de curar-me'. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele, e disse: 'Eu quero: fica curado!' No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: 'Não contes nada disso a ninguém! Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles!' Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade: ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo.

Reflexão – Deus sempre quer nos curar e na hora certa Ele age!

Os gestos e as ações de Jesus, assim como também a Sua firmeza, são uma motivação para que queiramos adotar as mesmas expressões e ações de misericórdia que Ele usava com o povo sofredor. Vemos que Jesus olhava com compaixão para os doentes e leprosos e, embora a lepra fosse uma doença incurável e amaldiçoada, Ele não tinha para com os leprosos olhar de reprovação, nem tampouco quando abordado mostrava-se superior. É com este mesmo olhar que Jesus nos olha, acolhe a nossa fraqueza, o nosso pecado e a nossa limitação. Jesus age hoje como agia no tempo em quem andava por aqui. Quando acreditamos, pedimos, suplicamos, de coração, Ele realiza. Precisamos abrir a nossa boca e o nosso coração para manifestar a Ele os nossos desejos. No entanto, precisamos ter consciência da vontade de Deus e nos submeter ao Seu julgamento. O leproso submeteu o seu desejo à vontade do Senhor quando pediu de joelhos, “Se queres, tens o poder de curar-me!” Nós percebemos que o leproso colocou como condição o querer de Jesus, por isso, Jesus disse: “Eu quero, fica curado!” Esta é a maneira certa para pedirmos as coisas a Deus. Deus sempre quer nos curar e na hora certa Ele age. Muitas vezes, no entanto, queremos impor a nossa vontade e não admitimos esperar pelo momento certo para receber a graça que pleiteamos. Precisamos, então, ter confiança, pois só Ele sabe o tempo e a hora. Todavia, quando alcançamos a graça, não podemos mais esconder: precisamos sair apregoando, anunciando o Seu poder, porque assim fazendo estamos dando ao mundo a oportunidade para que todos conheçam a salvação que vem de Deus. Somos curados, para amar e servir a Deus seguindo adiante na nossa vida, fazendo o mesmo que Jesus: olhar com compaixão e bondade para aqueles que também precisam de cura. - Você tem recebido graças de Deus. Isto fez com que você olhasse melhor para as outras pessoas? - Existe algum “leproso” que precisa do seu olhar de compaixão? Pergunte a Jesus o que você poderá fazer por ele! – Você costuma contar para todo mundo as maravilhas que Deus realiza na sua vida? – Você pede a vontade de Deus ou se limita a pedir só o que acha que lhe convém?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO