Evangelho de hoje, 5ª feira, 09/03/23 (Lc 16, 19-31

Ontem, em Brasília, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, participou da recepção à nova embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies.

A recepção aconteceu na sede da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), em Brasília. No encontro, foram debatidas as possibilidades de aprofundamento das relações bilaterais no setor agropecuário, além do trabalho do Sistema CNA/Senar para aumentar a competitividade e internacionalização dos produtos do agro brasileiro.

Davies foi recebida pelo presidente da CNA, João Martins, que apresentou as ações do Sistema CNA/Senar a favor dos produtores rurais. Martins falou também da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar e do projeto AgroBR, parceria com a Apex-Brasil, que apoia a internacionalização de pequenos e médios produtores rurais visando a ampliação da pauta exportadora brasileira.

Falando à embaixadora, o presidente da Faec, disse que, “além de ser o maior exportador de melão do Brasil, o Ceará tem um grande potencial exportador em outros segmentos, sobretudo nos perímetros irrigados”.

Amílcar Silveira acrescentou:

“Neste ano, por exemplo, devemos começar a exportar para o Canadá limão produzido na Chapada do Apodi. Assim, é muito importante estreitar laços com outros países, como estamos fazendo hoje com a Austrália”.

A embaixadora Sophie Davies, por sua vez, falou sobre as semelhanças da produção agrícola entre os dois países e destacou a importância do Brasil na garantia da segurança alimentar mundial. "Grande parte dos alimentos consumidos no mundo são e serão provenientes do Brasil”, disse ela.

O encontro contou com a presença de uma comitiva da embaixada da Austrália e de diretores e presidentes de Federações estaduais de agricultura e pecuária.