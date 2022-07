Evangelho de hoje, 5ª feira, 07/07 (Mt 10,7-15)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está próximo'. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar! Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos; nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz; se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, no dia do juízo.

Reflexão - Jesus é o Reino!

Na nossa caminhada aqui na terra recebemos de Deus bênçãos e graças vindas do Seu amor e, embora tenhamos um coração agradecido, normalmente nos esquecemos de repartir com as outras pessoas o que ganhamos. Jesus quer nos ensinar a compartilhar com os outros todas as bênçãos que Dele recebemos, nos chama insistentemente e dá uma ordem: “Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo”! O reino dos céus se manifesta na nossa vida a cada dia quando percebemos as maravilhas que acontecem em nosso coração que antes era árido, sem vida, sem esperança e triste. Quando encontramos Jesus, nós descobrimos o Seu reino e sentimos a Sua presença comprovada nas coisas mais simples, pois o reino é o próprio Jesus! O dia que nasce todas as manhãs, o sol que nos aquece, a chuva que nos refresca, depois a noite que nos dá o repouso. Descobrimos que o permanecer com Deus nos faz sentir a paz, a alegria, o amor, que temos proteção, temos saúde, disposição e esperança. Quando meditamos e refletimos com a Palavra de Deus e participamos da Eucaristia, temos o coração pacificado. A descoberta do reino de Deus nos leva a querer a comunhão com os nossos irmãos, e nos motiva a trabalhar por um mundo mais feliz. Contudo, há muitos que não têm nada disso, às vezes possuem até muito dinheiro e bens, mas não sabem apreciar as coisas simples porque ainda não encontraram o reino dos céus que é completamente diverso do reino da terra. Por isso, Jesus nos envia a anunciar o reino a todas as pessoas as quais encontrarmos, no meio das circunstâncias às quais enfrentarmos, no lugar em que estivermos estabelecidos, em qualquer situação e sob qualquer condição. Ele nos manda contagiar o mundo com o Seu poder, e a Sua glória, aqui mesmo na terra dos viventes! Todas as vezes em que nos aproximarmos de alguém e em Nome de Jesus o ajudarmos a sair do estado de pecado e o levarmos para um novo caminho, cumpriremos o Evangelho. Reflita – Em seu caminho você tem anunciado o reino? – Você percebe as coisas simples que fazem parte do seu dia a dia? - Há diferença no seu humor quando o dia nasce chuvoso ou ensolarado? – O que você leva consigo quando anuncia o reino: dinheiro, sacolas, ou a palavra e o seu testemunho? – O que você tem recebido de recompensa por isso?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO