Evangelho de hoje, 4ª feira, dia 20/12/2023 (Lc 1, 26-38)

Página patrocinada por:

Naquele tempo: O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse: 'Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!' Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: 'Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim'. Maria perguntou ao anjo: 'Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?' O anjo respondeu: 'O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível'. Maria, então, disse: 'Eis aqui a serva do Senhor;

faça-se em mim segundo a tua palavra!' E o anjo retirou-se.

Reflexão – Ave, cheia de graça!

Mais uma vez temos a oportunidade de refletir neste Evangelho, onde nos é revelada a anunciação do Anjo à Virgem Maria. Nós sabemos que as profecias já prediziam a vinda do Messias por meio de uma Virgem, como nos fala a primeira leitura de hoje. Portanto, àquela época, muitas jovens esperavam e ansiavam ser agraciadas com a escolha para ser a Mãe do Messias. Aparentemente, Maria era uma jovem como qualquer outra, no entanto, Deus já havia lhe concedido a graça de ser preservada do pecado original. Assim, para vir a ser Mãe do Salvador, Maria “foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão”. O anjo Gabriel, no momento da Anunciação, saúda-a como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, era necessário que Ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. Maria, porém, não tinha conhecimento disso, e teve liberdade para aceitar ou não a proposta do Anjo. Dentro do seu coração já existia o desejo de servir ao Senhor e de fazer a Sua Vontade. Diante da anuência de Maria o Espírito Santo concebeu Jesus no seu seio e a cobriu com Sua sombra. Assim, o plano de Deus por meio de Maria realizou-se plenamente. Assim, também, Deus já colocou em nós aspirações às quais nem conhecemos, mas, o Espírito Santo que habita em nós, age dentro do nosso ser para que possamos também acolher a vontade de Deus. Jesus também é concebido dentro do nosso coração, com todos os seus atributos nos dando vida nova e capacidade para termos uma vida plena. Precisamos, pois, nos apossar de todos os elementos que fazem parte de Jesus e que foram concebidos dentro do nosso coração. O poder do Altíssimo também já nos cobriu com a Sua sombra e o Cristo que mora em nós nos dá a Sua capacidade, divina, humana, espiritual, para que tenhamos em nós, como Maria, a coragem para dizer sim a Deus, confiando, não nas nossas forças naturais, mas na capacidade infinita do Pai. – Você também sente que foi escolhido (a) para algum projeto de Deus? - Você tem consciência de que Jesus também foi concebido no seu coração pelo poder do Espírito Santo? – Você sabia que dentro de si que foi batizado (a), existe todos os dons que Jesus possuía, como homem? Você vive e age usando esses dons?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO