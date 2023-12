Automóvel voador cearense será apresentado 5ª feira no BS Dsign

Página patrocinada por:

Desenvolvido pela Vertical Connect, startup cearense de mobilidade aérea, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, o protótipo do eVTOL Genesis X-1, um automóvel voador elétrico , será apresentado quinta-feira, dia 21, na Praça BS, no edifício BS Design.

A apresentação será às 10 horas.

O Genesis X1, veículo para ser alternativa de locomoção em centros urbanos com alta eficiência e segurança, será um eVTOL homologado para duas pessoas e que deve se concentrar em rotas essencialmente urbanas, mas com preço acessível.

O Genesis X1 terá 8 rotores e 8 hélices e será capaz de levar dois passageiros, além de ser equipado com sistemas de segurança avançados, como sistemas anticolisão e pára-quedas balísticos, posicionados estrategicamente na aeronave para proporcionar mais segurança.

Por ser 100% elétrico, os custos para abastecimento do Genesis X1 são bem menores do que um carro a gasolina. Além disso, os motores elétricos são de manutenção muito mais fácil do que os a combustão, com mais segurança e recursos de redundância avançados.

A Vertical Connect espera, também, se tornar referência no mercado de mobilidade urbana no Brasil, oferecendo não apenas o eVTOL, mas também cursos de formação de pilotos e mais serviços. As operações iniciais da Vertical estão concentradas em Fortaleza. A fábrica também será no Ceará, mas o escritório comercial está em São Paulo.

O Gênesis-X1, com capacidade para duas pessoas, terá 5 metros de comprimento, 4,8 metros de largura e 1,40 metro de altura. O tempo máximo de voo na apresentação de amanhã será de 60 minutos. A aeronave poderá alcançar velocidade máxima de 130 km/hora.

O Genesis-X1 terá oito hélices e oito motores elétricos e sua fuselagem será composta de fibra de carbono aeronáutico.

A expectativa é de que o modelo seja usado para os deslocamentos aéreos urbanos, para o que terá de haver ajustes na infraestrutura e nas regulamentações das cidades.

O eVTOL Gênesis-X1 está sendo planejado para operar com voos totalmente elétricos, sem o uso de combustíveis fósseis. Em comparação com os helicópteros, os eVTOL fazem trajetos mais curtos e são mais silenciosos.

O Gênesis-X1 deverá fazer o deslocamento entre vertiportos, que serão os locais de pouso e decolagem de tamanho menor do que os aguais helipontos.