Evangelho de hoje, 4ª feira, 14/12 (Lc 7, 19-23)

Naquele tempo: João convocou dois de seus discípulos, e mandou-os perguntar ao Senhor: 'És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?' Eles foram ter com Jesus, e disseram: 'João Batista nos mandou a ti para perguntar: `És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?'' Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu: 'Ide contar a João o que vistes e ouvistes: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a Boa Nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim!'

Reflexão - Jesus já veio e age no meio de nós.

Ao enviar mensageiros para investigar junto a Jesus se era Ele mesmo o Enviado do Pai, João Batista quis legitimar junto do povo a autenticidade da Missão do Messias que já fora predito pelos profetas. Em resposta Jesus apenas referiu-se ao que estava acontecendo por meio Dele, confirmando o que a Palavra já anunciara. Hoje também nós precisamos estar atentos a tudo o que ocorre ao nosso redor, como também na nossa vida e dentro de nós, a fim de que possamos constatar que a Palavra de Deus é viva e eficaz. No nosso dia a dia podemos perceber os sinais da presença viva de Jesus no meio de nós quando vimos acontecer verdadeiros milagres. Os cegos de hoje são aqueles que antes não viam a ação de Deus na sua vida e recuperam a vista quando se voltam para a oração e têm encontro com a Salvação. Da mesma forma, os que estavam paralisados nos vícios e antes estavam estagnados e sem esperança começam a andar, os leprosos pelo pecado são purificados provando que o Senhor realmente está no meio de nós. Podemos verificar isto também nas nossas vidas: Jesus está vivo e isto faz toda a diferença! Precisamos contar para todo o mundo o que se passa conosco: o poder de Jesus nos cura, nos liberta e hoje somos novas criaturas. Não somos mais aquelas pessoas tristes e desanimadas que por qualquer motivo se desesperavam. A esperança norteia as nossas ações, a fé é a bússola que nos direciona, por isso, não precisamos esperar por mais ninguém: Jesus já veio e age no meio de nós. - Você já sente a manifestação de Deus na sua vida? Como você poderá explicá-la ao demais? – O que o poder de Deus tem realizado em você e através de si? - Você tem percebido os milagres que acontecem ao seu redor? Medite sobre isto!

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO