Evangelho de hoje, 4ª feira, 12/07/23 (Mt 10, 1-7)

Naquele tempo: Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes Doze, com as seguintes recomendações: 'Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos! 6Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está próximo'.

Reflexão - Jesus nos envia como discípulos!

Naquele tempo Jesus chamou os Seus discípulos, dois a dois, dando-lhes poder para curar enfermidades e expulsar espíritos maus a fim de que o Seu povo pudesse retornar a ter uma vida digna e plena. Com a recomendação de que fossem apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, isto é, os judeus Ele os enviou a anunciar o reino dos céus. Nem todos aceitaram o convite de Jesus, por isso, as ovelhas perdidas hoje, somos todos nós. Ele vem oferecer salvação do corpo e da alma, desde já e conta com cada um de nós para ser trabalhador da Sua messe. Por meio de nós Jesus chama os cristãos que se dispersaram e desistiram de receber vida nova, porque se transviaram, se perderam e se isolaram. Ninguém pode ficar de fora dos projetos de Deus para edificação do reino dos céus! Para cumprir com a nossa missão, Jesus nos ensina coisas muito simples: não procurar os que não querem receber, os que são contrários ao pensamento de Deus, mas, ir à busca daqueles que desanimaram e desistiram, para que retornem à casa do Pai. No nosso caminho, uma única coisa nós teremos que dizer, porque é o que já vivemos: "O reino dos céus está próximo". Somos chamados a dar testemunho do que já vivenciamos. O reino de Deus está dentro do nosso coração, a vida nova está em nós e é uma obra que provém do nosso espírito. Deus habita no nosso coração o poder do Espírito Santo está em nós, portanto, em Seu Nome, nós podemos também expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e de enfermidade das ovelhas que estão perdidas por falta de pastores. - Você também se considera povo escolhido de Deus? - Você sente a presença do reino céu no seu coração? - Você é uma pessoa que percebe a necessidade do outro na sua vida? - Você é autossuficiente? - Você percebe nas outras pessoas o que falta em si mesmo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO