Evangelho de hoje, 4ª feira, 09/11 (Jo 2, 13-22)

Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No Templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do Templo, junto com as ovelhas e os bois; espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: "Tirai isto daqui! Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio!" Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: "O zelo por tua casa me consumirá". Então os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras para agir assim?" Ele respondeu: "Destruí, este Templo, e em três dias o levantarei". Os judeus disseram: "Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias?" Mas Jesus estava falando do Templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele.

Reflexão – Não façamos das coisas de Deus, cabide para dar suporte aos nossos interesses.

O cuidado que devemos ter com a nossa morada interior onde Deus habita deve consumir os nossos dias. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso, em nenhum momento devemos relaxar na vigilância diante do que falamos, do que pensamos ou imaginamos, assim como também, com tudo que possa corromper a nossa consciência. Todos nós precisamos com toda determinação expulsar do nosso coração tudo o que possa transformar o nosso interior numa casa de negócios, onde paire os pensamentos maus, interesseiros e as más intenções. “O zelo por tua casa me consumirá”. Precisamos repetir isto ao Senhor a todo o momento da nossa vida. Os nossos pensamentos motivam os nossos sentimentos e estes, determinam as nossas ações. A reação de Jesus diante dos vendedores e cambistas que comerciavam dentro do templo de Jerusalém, é para nós uma exortação para que também não façamos das coisas de Deus, cabide para dar suporte aos nossos interesses. Ao mesmo tempo em que devemos respeitar a casa de Deus como um lugar sagrado, de recolhimento e oração, nós também precisamos fazer do nosso interior um templo sagrado onde habita Deus. Peçamos a Jesus, portanto, que nos ajude a também expulsar do nosso coração tudo que possa corromper a nossa alma e aprendamos a respeitar a Igreja, templo de Deus aqui na terra. – O que tem ocupado os seus pensamentos? – As sugestões que partem do seu interior têm sido salutares para a sua vida e a dos seus irmãos? Você guarda ódio e ressentimentos? – Você tem um coração alegre e confiante em Deus? – Como é o seu comportamento na Igreja, durante as celebrações?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO