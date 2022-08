Evangelho de hoje, 4ª feira, 03/08 (Mt 15, 21-28)

Naquele tempo: Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananéia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: 'Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim: minha filha está cruelmente atormentada por um demônio!' Mas, Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: 'Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós.' Jesus respondeu: 'Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel.' Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus, e começou a implorar: 'Senhor, socorre-me!' Jesus lhe disse: 'Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos.' A mulher insistiu: 'É verdade, Senhor; mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos!' Diante disso, Jesus lhe disse: 'Mulher, grande é a tua fé! Seja feito como tu queres!' E desde aquele momento sua filha ficou curada.

Reflexão - A fé é o argumento que mantêm a nossa esperança na hora do desespero!

A salvação de Jesus se destina a todos os homens e mulheres do mundo e a única condição que nos é imposta é a de que tenhamos Fé e O aceitemos como nosso Senhor e Salvador. Foi pela Fé e perseverança que aquela mulher cananéia mesmo não sendo da casa de Israel alcançou a graça da libertação de sua filha! Ela insistiu e se humilhou diante de Jesus acreditando e confiando em que o poder de Deus é muito maior do que as conveniências dos homens. Mesmo diante das sugestões dos Seus discípulos para que a despedisse, pois os incomodava, Jesus lhe deu atenção e escutou os seus argumentos, elogiando a sua fé! Nós também não pertencíamos à casa de Israel, mas por Sua Morte e Ressurreição, Jesus também nos acolhe como acolheu aquela mulher. Somos pecadores e por nós mesmos não temos merecimentos e não podemos cobrar nem exigir direitos. Entretanto, “grande é a nossa fé” e isto basta para que Jesus venha, também, alimentar a nós e a todos os que são humildes para implorar, gritando: “Senhor, socorre-me!" Jesus, às vezes, não costuma nos responder palavra alguma, mas nem por isso podemos afirmar que Ele nos abandonou, pois, assim dizendo, estaríamos dando provas de que não temos fé. A fé é o argumento que mantêm a nossa esperança na hora do desespero! Muitas vezes nos acomodamos nas nossas mazelas porque não nos achamos dignos ou estamos afastados do convívio da Igreja. Nesses momentos nos isolamos e nos recolhemos na prisão que nós mesmos (as) construímos. Não vemos saída para os nossos problemas e não buscamos no Senhor o refúgio de que precisamos. Afastados (as) da Sua graça perdemos um tempo precioso da nossa vida. No entanto, Jesus espera que também nos aproximemos Dele, pois, o Seu desejo é nos tirar da prisão. - A sua fé também é grande como a da cananeia? – O que tem atraído você para Deus? - Você se acha merecedor (a) da Salvação que Jesus veio trazer ao mundo? - Alguma vez você relutou em pedir a Deus alguma coisa por se achar indigno (a)? - Você tem alguma coisa bem difícil para pedir hoje? Aproveita a graça dessa Palavra e faça o seu pedido.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO