Evangelho de hoje 30/01 (Lc 4, 21-30)

Naquele tempo, entrando Jesus na sinagoga, disse: 'Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir". Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: 'Não é este o filho de José?'' Jesus, porém, disse: 'Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum.' E acrescentou: 'Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio.' Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.

Reflexão – “Dentro da nossa casa”

A experiência com Jesus ressuscitado, nos motiva a propagar o Seu Nome e o primeiro lugar onde desejaríamos que todos também O conhecessem é no ambiente onde as pessoas nos acolhem e nos admiram. Entretanto, muitas vezes estas mesmas pessoas são as que menos acolhem os ensinamentos de Deus, e é por isso, que se torna difícil evangelizar as pessoas no lugar onde todos nos conhecem. É natural, que na nossa casa, no meio em que vivemos, tenhamos dificuldades de anunciar o Evangelho e falar em nome de Deus. Com Jesus também não foi diferente! Apesar de ser santo e justo Ele também foi vítima da incredulidade das pessoas que O conheciam por ser Ele apenas o filho de José! Dessa maneira, Jesus nos orienta e dá o seu próprio testemunho: “nenhum profeta é bem recebido em sua pátria!” As pessoas esperam de nós uma perfeição que ainda não atingimos e muitas vezes também nós as decepcionamos e damos contratestemunho, por isso a ação evangelizadora torna-se mais difícil. Não alcançamos os nossos propósitos porque não realizamos coisas mirabolantes, pois o ser humano espera por coisas extraordinárias para acreditar e Deus se manifesta por meio das pessoas mais simples e das coisas mais corriqueiras da nossa existência. Assim foi também no tempo de Jesus. Por isso, é que Ele nos recorda as figuras de Elias que fez prodígios na vida de uma viúva que não pertencia ao povo de Israel e Naamã, o sírio, que procurou Eliseu longe da sua terra para ser curado da lepra. Às vezes a nossa evangelização não tem sucesso dentro da nossa casa como queríamos, mas o Senhor nos envia a alguém a quem nem imaginamos, para que por nosso meio ele possa obter cura e libertação. - A quem você se sente chamado (a) a evangelizar? – Você já fez a experiência de ir à busca dessas pessoas? – Para você o que é evangelizar? – Você acredita que dentro da sua casa possa haver algum profeta, alguém que fala em nome de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO