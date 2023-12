Evangelho de hoje, 3ª feira, dia 19/12/2023 (Lc 1, 15-25)

Página patrocinada por:

Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Aarão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no Templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no Santuário, e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: "Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e, desde o ventre materno, ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto". Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada". O anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo". O povo estava esperando Zacarias, e admirava-se com a sua demora no Santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E compreenderam que ele tinha tido uma visão no Santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no Santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida, e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia: "Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública!"



Reflexão - Somos protagonistas da história da Salvação!

Para aqueles que confiam no Senhor nada é limitado, nada é estreito, tudo é largo e abundante. Nunca poderemos subestimar o poder e a ação do Espírito Santo em nós! Deus intervém na vida das pessoas que oram com confiança e nunca deixam de suplicar a Sua providência e o Seu auxílio. É a partir da nossa vivência e da nossa experiência pessoal que cada um de nós é convocado a ser protagonista da história da Salvação. Isso é o que comprovamos com a história de Zacarias e Isabel, pois apesar da idade avançada não desistiram de esperar que a força de Deus se manifestasse na sua vida. Deus se revela na nossa vida e nos chama a colaborar com a Sua obra de salvação para o mundo. Por essa razão precisamos ter consciência de que temos nossa porção de responsabilidade no plano de Deus para a salvação da humanidade. A intervenção de Deus nas nossas impossibilidades mostra ao mundo o Seu poder soberano. O Senhor tinha para Zacarias e Isabel um plano muito importante e, mesmo que eles fossem, aparentemente, incapazes de conceber um filho, o projeto de Deus se cumpriu com a concepção de João Batista. Às vezes, nós precisamos como Zacarias, silenciar para fazer germinarem no nosso coração os segredos de Deus os quais, no devido tempo, serão revelados por nós para o engrandecimento do Seu reino aqui na terra. Zacarias e Isabel apresentaram a Deus a sua necessidade, abriram-se e se deixaram tocar pela graça da fecundidade e o Senhor os abençoou e os fez protagonistas da História da Salvação. - Qual é hoje a sua necessidade mais urgente? Peça mais uma vez hoje ao Espírito Santo que lhe conceda uma coisa que você muito espera! – Você crê que Deus tem poder para isto? - Faça um ato de fé na providência e no amor de Deus e proclame a vitória da sua vida.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO