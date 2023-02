Evangelho de hoje, 3ª feira, 28/02/23 (Mt. 6, 7-15)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes.



Reflexão - A nossa oração é um eco da Oração que Jesus também fez a Deus Pai!

A nossa humanidade decaída, assim como também os nossos achismos e julgamentos interferem no nosso desejo de fazer a vontade do Pai. Mesmo que tenhamos a maior boa vontade e a melhor das boas intenções, terminamos sempre por pedir a Deus coisas e situações que estão longe do Seu desígnio para nós. Para que pudéssemos nos dirigir ao Pai com um coração contrito e livre dos nossos pensamentos e ideias humanas que intervém no nosso relacionamento com Ele, Jesus nos ensinou a Oração do Pai Nosso. Assim, pois, Jesus, objetivamente, nos leva em primeiro lugar a louvor e a ter compromisso com o reino dos céus e a vontade do Pai da mesma forma como acontece no céu. Ensina-nos a implorar pelas nossas reais necessidades do dia a dia e, principalmente, a pedir perdão com a garantia de que também, perdoemos os nossos irmãos e irmãs. Assim sendo, Ele próprio nos dá dicas preciosas para não atropelar os desígnios que Deus tem para nós, quando “usamos muitas palavras”, pensando que assim seremos ouvidos. Na nossa conversa com Deus, que sejamos, portanto, objetivos nas nossas súplicas e não desejemos que por força das nossas muitas palavras, a nossa vontade aconteça! Que, simplesmente, aprendamos a glorificar o Pai e pedir a Ele que o seu reino e a sua vontade aconteçam em nós, na terra assim como acontece no céu; o pão para cada dia, o perdão pelas nossas culpas na mesma medida em que perdoamos os nossos irmãos; que nos ajude a não cair na tentação do pecado e a nos livrar do mal que é o demônio. Assim fazendo, a nossa oração, tornar-se-á um eco da Oração que Jesus também fez a Deus Pai dando-nos motivação para que possamos vivenciá-la no dia a dia da nossa vida. - Você costuma rezar o Pai Nosso? - Você tem pedido do jeito que Jesus ensinou? - Você tem cumprido com o que reza no Pai Nosso? - Você já começou a perdoar a quem lhe tem ofendido?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO