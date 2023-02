Cidadania para quem trouxe grandes investimentos para o Ceará

Hoje, segunda-feira, 27, às 18 horas, a Assembleia Legislativa fará sessão solene para a entrega do título de Cidadão Cearense ao empresário mato-grossense Paulo Monteiro, responsável pela instalação, no Ceará, de dois grandes projetos privados, ambos na área da energia: a Usina Termelétrica Pecém I e II e a Portocém, que instalará uma UTE movida a gás fornecido pela Shell na mesma geografia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Paulo Monteiro foi diretor da extinta MPX, que, sob seu comando, implantou a UTE Pecém I e II, com potência instalada de 1.080 MW (megawatts).

Foi sua a ideia de, antes do início de operação dessa usina, levar a Sines, no Sul de Portugal, um grupo de jornalistas cearenses, que visitaram a grande UTE da EDP (Energias de Portugal), também movida a carvão mineral e localizada naquela cidade portuguesa.

A intenção de Paulo Monteiro foi a de mostrar que as tecnologias aplicadas nas usinas termelétricas modernas usam carvão de alta qualidade, além de filtros que reduzem ao mínimo danos à natureza. O processo de armazenamento do carvão, que é permanentemente borrifado por vapor d’água, evitando poeira poluente, também foi visto pelos jornalistas e é, igualmente, utilizado na UTE Pecém I e II.

Mais recentemente, em dezembro de 2021, o Consórcio Portocém – integrado por empresas norte-americanas e coordenado por Paulo Monteiro – ganhou o leilão para a implantação em Pecém de uma UTE movida a gás, com potência de 1,57 GW. O empreendimento, que consumirá investimentos de R$ 4,2 bilhões, começará ser construído ainda neste semestre, dando emprego a centenas de pessoas.

Logo após o leilão, Paulo Monteiro, falando a esta coluna: disse:

“Estou muito feliz, porque é mais um investimento que carrego para o Ceará, e mais um de geração de energia elétrica. O montante do investimento certamente contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico do Ceará”.

No dia 8 de dezembro passado, o Consórcio Portocem assinou um pré-contrato com o Complexo do Pecém (CIPP S/A) para a construção de sua UTE, cuja operação está prevista para começar em julho de 2026.

Esse empreendimento proporcionará ainda mais segurança ao SIN – Sistema Interligado Nacional, pois será construído para operar nos momentos de baixo nível d’água nos reservatórios das hidrelétricas, de baixa velocidade de ventos (que prejudica a geração eólica) e de baixa intensidade de luz solar (geração fotovoltaica).

A UTE Portocem será implantada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-Ceará), empresa do Complexo do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Composta por 4 turbinas geradoras em ciclo simples, movidas a gás natural, a UTE Portocem terá uma linha de transmissão de 8 km que conectará a usina ao SIN, através da Subestação Pecém 2.

O empreendimento receberá gás natural de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) que será afretada pela Portocem e ficará permanentemente atracada dentro da área abrigada do Porto de Pecém.

Por todas estas razões, a proposta de cidadania cearense para o empresário Paulo Monteiro foi apresentada pelo deputado Evandro Leitão, presidente do Poder Legislativo estadual, e aprovada por unanimidade.