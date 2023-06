Evangelho de hoje, 3ª feira, 27/06/23 (Mt 7.6 12-14)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos; para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a Lei e os Profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele! Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida! E são poucos os que o encontram!"

Reflexão - Carregamos em nós a riqueza do Espírito Santo!

A Palavra de Deus é um tesouro e ao mesmo tempo uma arma que Deus coloca a nosso favor, para que possamos enfrentar as diversas situações da nossa vida. Precisamos sempre estar fundamentados nos Seus ensinamentos para vivermos em harmonia com Deus e os irmãos. Algumas pessoas confundem os ensinamentos do Evangelho e vulgarizam a Palavra de Deus de acordo com as suas conveniências. Neste Evangelho Jesus nos ensina a ter coerência nas nossas atitudes para não desperdiçar o bem precioso que temos nas mãos. Somos cristãos, carregamos em nós a riqueza do Espírito Santo que nos dá dons preciosos para nossa caminhada, por isso, não devemos nos expor às investidas da mentalidade mundana sem estarmos preparados. Muitas vezes nós banalizamos as coisas de Deus e perdemos o nosso precioso tempo discutindo e medindo forças com pessoas que não têm conhecimento de Deus e querem nos influenciar e destruir a nossa fé e a nossa esperança nas promessas divinas. Assim fazendo nós estamos dando aos porcos as nossas pérolas. Precisamos, portanto, aproveitar bem a Palavra que o Senhor colocou à nossa disposição. Quando nós preservamos os ensinamentos do Evangelho nós aprendemos a desejar para o outro aquilo que desejaríamos também para nós. As nossas atitudes com os nossos irmãos, as nossas ações diante dos apelos do mundo que nos acena com as coisas fáceis e ilusórias mostram se estamos realmente fazendo o itinerário do caminho que nos leva à vida. A porta estreita é a porta dos ensinamentos evangélicos, é a vivência do amor, é o amor vivido em atos concretos, difíceis de vivenciar, mas que nos levam à vida eterna. A porta larga é o egoísmo, o querer só para si esquecendo que a Lei e os Profetas consistem em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O homem que tem uma vida fácil perde-se também com facilidade, porque alimenta a sua alma somente com aquilo que dá prazer. - Você costuma banalizar a Palavra de Deus dizendo que as coisas mudaram? - Você brinca com as coisas santas? - Você conta anedotas que vulgarizam as coisas santas? - O que você faz quando as pessoas questionam a ação de Deus na sua vida? – Você confia no Senhor mesmo quando todos à sua volta dizem o contrário? – Você costuma discutir as coisas de Deus com pessoas alheias ao assunto, querendo convencê-las?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO