Evangelho de hoje, 3ª feira, 17/10/23 (Lc 11, 37-41)

Naquele tempo: Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: 'Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós.

Reflexão – Fazer somente para agradar ou para cumprir as regras, é insensatez.

Jesus nos ensina a ter coerência nas nossas atitudes e a agir conforme o que há no nosso interior e não somente de fachada como faziam os fariseus que lavavam as mãos antes das refeições para se purificarem, mas seus corações estavam cheios maldade. Deus conhece o nosso coração e sabe bem das nossas intenções, por essa razão, os nossos gestos exteriores, como o nosso ajoelhar ou nos prostrar diante de Deus, um abraço ou um aperto de mão que nós damos ao irmão, não terão sentido se o nosso coração estiver cheio de rancor, de despeito ou de inveja. Tudo o que fizermos com o intuito de aparecer para impressionar às outras pessoas, mesmo as nossas boas ações, denota hipocrisia ou falsidade. Assim, pois, Jesus nos adverte: “Aquele que fez o exterior é o mesmo que fez o interior”, portanto, fazer somente para agradar ou para cumprir as regras, é insensatez. A esmola que, por amor a Deus oferecemos ao nosso próximo, vale muito mais do que as regras que obedecemos por obrigação. Por isso, Jesus também afirmou: “daí esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós!” Precisamos, pois, tomar consciência do que Jesus nos ensina e avaliar como é que estamos vivendo o nosso dia a dia nas palavras, gestos e ações. A Palavra de Deus purifica o nosso coração e retira a impureza da nossa mentalidade. Se agirmos de acordo com o pensamento de Deus em atitudes coerentes com a graça que recebemos, seremos justos diante do Pai. – Você costuma fazer alguma coisa para chamar a atenção? – Da mesma forma que você pratica o seu coração pensa?

– Você costuma fazer julgamentos e comentários sobre as ações dos outros? - Como é a sua atitude diante de alguém que lhe pede uma esmola? – Para você qual é o sentido da esmola?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO