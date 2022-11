Evangelho de hoje, 3ª feira, 15/11 (Lc 19, 1-10)

Naquele tempo: Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: 'Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo ficar na tua casa.' Ele desceu depressa, e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: 'Ele foi hospedar-se na casa de um pecador!' Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: 'Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais.' Jesus lhe disse: 'Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido.'

Reflexão - O Senhor deseja permanecer na nossa casa

Meditando com o Evangelho de hoje chegamos à conclusão de que apesar do homem viver em busca d’Aquele que pode dar a ele paz e serenidade, muitas vezes não consegue, por causa da própria vida que leva, cheia de ocupações e preocupações, pelos afazeres, e todas as coisas lícitas e ilícitas que pratica! A experiência de Zaqueu, porém, nos comprova que o encontrar-se com Jesus, nos leva ao arrependimento e, como consequência, também nos motiva a viver a paz e a justiça com os nossos semelhantes. Podemos observar, portanto, que todo aquele que se deixar olhar por Jesus e atender ao seu convite, terá a sua vida salva e verá, aqui na terra dos viventes, o supremo bem de uma vida transformada. O gesto de Zaqueu ao subir na árvore significa para nós o esforço que devemos fazer para nos reconciliar com Deus. Apesar da multidão que nos atrapalha e tenta nos impedir de fazê-lo, assim como também de todas as barreiras que nós mesmos levantamos teremos sempre a oportunidade de subir na árvore para encontrar Jesus. A árvore poderá ser uma pessoa amiga que nos dá apoio que nos leva para um grupo de oração ou a algum lugar onde podemos conhecer Jesus. Jesus está atento a todo e qualquer gesto nosso que possa sugerir um desejo de conversão e mudança de vida. Porém, Ele não quer que fiquemos em cima da árvore, ou melhor, dependendo de que alguém nos apresente a Ele. Por isso, Ele nos manda, descer da árvore para que possamos levá-Lo para a nossa casa. “Hoje eu devo ficar na tua casa”, disse Jesus a Zaqueu. Todos nós que recebermos Jesus Cristo em nossa casa teremos encontrado a verdadeira bem-aventurança. É na nossa casa, no nosso interior que o Senhor deseja permanecer. É no convívio do nosso coração que o Senhor faz a sua obra de misericórdia acontecer nos levando a um arrependimento sincero, a ponto de também devolver tudo o que possamos ter usurpado de alguém, antes. Mesmo que não tenhamos roubado nada material, talvez sejamos devedores do amor de Deus que guardamos no coração e não passamos adiante. Por isso, não podemos nos esconder no meio da multidão, debaixo dos nossos pecados e das nossas faltas do passado. Precisamos também, como Zaqueu, procurar Jesus, acolhê-Lo na nossa casa para que permaneça junto da nossa família a fim de que tenha um encontro pessoal com a salvação. - Quem faria o papel de multidão hoje para você não conseguir enxergar Jesus? - Quem foi para você, a árvore que o (a) fez ver Jesus? - Você já desceu da árvore? - Jesus já está morando no seu coração ou você ainda depende de alguém para encontrá-Lo? - O que pode estar impedindo você de receber Jesus na sua casa, no seu coração?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO