Empresa cearense alcança 1º lugar em programa do Grupo Galp

Empresa cearense especializada em energia, a Delfos, cujo sócio e CEO é Guilherme Studart, acaba de conquistar o primeiro lugar do programa Startup The Future da Upcoming Energies, do grupo português Galp, complexo de empresas de óleo e gás.

A Delfos concorreu com mais de 200 empresas de 54 países de quatro continentes.

O programa da Galp Startup the Future buscava soluções inovadoras disruptivas nas áreas de Social Innovation, Electric Mobility (em parceria com a BMW), Renewables & Energy Management e Production & Operations.

Vencedora na categoria de energias renováveis, a Delfos apresentou sua Plataforma de Gestão de Performance e Predição de Falhas para Usinas Fotovoltaicas, que proporciona ganhos em performance e a otimização dos custos de O&M (Operação e Manutenção).

A Delfos, no início de sua atividade, recebeu investimento da EDP Brasil, empresa controlada por capital português, e em seguida de um fundo de investimento. Agora, ela palmilha um caminho de crescimento, alavancando novos investimentos.

Guilherme Studart, que participou, na semana passada, da Web Summit, está agora em Sharm el-Sheik, no Egito, participando da Cop 27, onde terá reuniões com grupos investidores.

Os sócios originais da Delfos foram o engenheiro Adão Linhares, secretário Executivo de Energia da Seinfra, o próprio Guilher Studart e Samuel Lima, que segue sendo sócio e diretor técnico da empresa, que conta, ainda, com um time de engenheiros do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).