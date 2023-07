Evangelho de hoje, 3ª feira, 11/07/23 (Mt 9, 32-38)

Naquele tempo: Apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: 'Nunca se viu coisa igual em Israel.' Os fariseus, porém, diziam: 'É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios.' Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: 'A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita!'

Reflexão – Jesus nos cura para sermos trabalhadores da Sua messe.

Durante o tempo em que passou na terra, Jesus não perdia tempo, e percorria todas as cidades e povoados pregando o Evangelho, ensinando nas sinagogas e mostrando a todos o caminho para o reino dos céus. Mesmo diante da incompreensão daqueles que opinavam que Ele estaria a serviço do chefe dos demônios, Jesus continuava fiel na Sua missão salvífica, por isso, apiedava-se das pessoas por viverem abandonadas, cansadas e abatidas. Ele, concretizava os Seus ensinamentos curando os enfermos, expulsando os espíritos maus e libertando os oprimidos, somente por misericórdia e compaixão. Ao se deparar com as mais diversas situações de pecado e de sofrimento do povo Jesus se compadecia e enxergava a necessidade de que houvesse pessoas comprometidas com o Seu projeto de Salvação. Claramente Jesus dava a entender que viera inaugurar o tempo da misericórdia e conclamava os seus discípulos a serem trabalhadores da messe para que todos conhecessem o amor misericordioso do Pai. Hoje, também, “a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.” As pessoas continuam como ovelhas sem pastor, abatidas, cansadas, desanimadas, sem esperança até dentro das nossas casas. Por isso, Jesus nos chama também a sermos trabalhadores da Sua colheita e para isso, Ele nos cura da timidez, do respeito humano, da falta de convicção e nos habilita a falar e anunciar aos que não têm esperança, que existe solução para todos os problemas que nos assolam. Nós também podemos ser trabalhadores da messe de Cristo apenas fazendo o que Ele fazia: tudo por amor. A vivência do amor anima as pessoas abatidas, cansadas e sem esperança. O amor vence o ódio e expulsa dos corações a intriga, a divisão, a incompreensão. Se fizermos como Jesus fez, seremos trabalhadores da Sua messe. - Você acha difícil fazer tudo como Jesus fazia? - Você se considera trabalhador da messe de Cristo? - Você conhece quando as pessoas à sua volta estão desanimadas e sem esperança? – O que você diz a elas? - Em que você tem empregado o seu tempo livre?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO