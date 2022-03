Evangelho de hoje 29/03 (Jo 5, 1-16)

Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados -cegos, coxos e paralíticos -, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem, que estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: 'Queres ficar curado?' O doente respondeu: 'Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente'. Jesus disse: 'Levanta-te, pega na tua cama e anda.' No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: 'É sábado! Não te é permitido carregar tua cama.' Ele respondeu-lhes: 'Aquele que me curou disse: 'Pega tua cama e anda'.' Então lhe perguntaram: 'Quem é que te disse: 'Pega tua cama e anda?' O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no Templo e lhe disse: 'Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior'. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado.

Reflexão – A água está bem pertinho de nós

O Evangelho de hoje nos fala de um homem que esperava por ajuda havia trinta e oito anos, e, sempre continuava na mesma. Percebendo a sua situação de inércia, Jesus, então, foi até ele e o sacudiu questionando a sua falta de iniciativa. Podemos deduzir que a cama aqui pode ter um sentido de apatia, indecisão, atitudes que nos levam a esperar pelos outros, mesmo que o imperativo para nós esteja bem perto e ao nosso alcance. A cama nos prende, paralisa, acomoda e nos impede de sair em busca de tudo quanto Deus há preparado para o nosso bem. Na maior parte do tempo nós também vivemos “deitados (as)” nos nossos problemas e dificuldades, acomodados (as) e imóveis, vendo somente as coisas “boas” que acontecem com as outras pessoas. Não notamos que a água está bem pertinho de nós, mas, não saímos de nós mesmos (as) nem mesmo para pedir a ajuda de alguém que nos leve até onde ela está e ficamos esperando que venham ao nosso encontro. Na nossa concepção humana e imperfeita há sempre “um culpado” pela nossa “desventura”! Por que não saímos do lugar? Jesus, hoje, também nos questiona: “Queres ficar curado?” Às vezes, nem sabemos o que queremos e nos maldizemos: “Não tenho ninguém que me leve”! Esta desculpa faz parte do nosso rosário de lamentações quando ficamos esperando o socorro de alguém que nunca chega. Necessitamos perceber a hora em que Jesus também se aproxima de nós como fez com o paralítico, e nos ordena: “Levanta-te, pega na tua cama e anda!” Esta, é a hora da graça! Não podemos desperdiçá-la, pois é o próprio Jesus quem se achega a nós nos momentos de oração e intimidade com Ele e nos leva até à piscina do Espírito Santo para nos lavar, nos purificar e nos incentivar a dar o passo decisivo. O pecado é o que nos paralisa e nos deixa presos a nós mesmos (as), portanto, como fez com o homem do Evangelho Jesus também nos recomenda: “Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior”. Precisamos, pois, dar o passo para pedir e acolher o perdão de Deus com verdadeiro arrependimento e bons propósitos. – Há quanto tempo você está parado (a) perto da piscina da graça do Espírito Santo? – Por quem você está esperando para aproximar-se do banquete que Jesus quer oferecer-lhe? – Você se sente como um cego, um coxo ou um paralítico?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO