Evangelho de hoje 24/02 (Mc 9,41-50)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a! É melhor entrar na Vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o! É melhor entrar na Vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o! É melhor entrar no Reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, 'onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga'.' Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vos mesmos e vivei em paz uns com os outros.

Reflexão - “recompensa pelas nossas ações”!

Com firmeza e usando metáforas bem diretas Jesus nos conscientiza de que as nossas ações dão o Norte para o nosso destino. Assim, Ele fala muito claro quando nos manda, arrancar ou cortar os nossos membros a fim de não os entregar a serviço do mal. A mão, o pé, o olho, significam aqui as nossas atitudes no agir, no caminhar, no olhar, as quais podem ser guiadas pelas concupiscências e arrastar-nos para o pecado que é o mal que nos leva à morte eterna, isto é, ao inferno. Em outras palavras Jesus nos ensina a cortá-las, isto é, extraí-las dos nossos costumes e hábitos no dia a dia, mesmo que para nós seja penoso. A recompensa será a vida plena prometida aos que O seguirem. Da mesma forma Ele nos dá a garantia de que até um copo de água que dermos a alguém necessitado, em Seu Nome, terá o prêmio prometido por Ele. As nossas ações, as nossas reações, o nosso comprometimento com o reino dos céus, são como um motor que gera em nós a energia do amor de Deus que nos incentivará cada vez mais a progredir rumo à santidade. Por isso, Jesus também nos exorta a que tenhamos sal em nós mesmos. O sal significa tudo o que pode temperar e dar sabor à vida das pessoas, como o amor, o zelo, o gosto, o fervor, a piedade, ações concretas de caridade, porque somente assim poderemos dar ao mundo a vida nova em Cristo Jesus. - A sua maneira de olhar as coisas, de falar e de agir têm-lhe levado para uma vida boa ou má? – Como você faz diante de uma “proposta indecente”, mas que lhe trará benefício material? – Você recusa ou cai na tentação? – Como você tem agido diante da sedução do pecado?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO