Evangelho de hoje 21/04 (Lc 24,35-48)

Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: 'A paz esteja convosco!' Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: 'Por que estais preocupados, e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés: sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estais vendo que eu tenho'. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: 'Tendes aqui alguma coisa para comer?' Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: 'São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos'. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse: 'Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso'.

Reflexão – Quando nos reunimos em Seu Nome Jesus vem nos trazer a paz

Na mesma hora em que os discípulos de Emaús narravam para os apóstolos reunidos no Cenáculo como haviam encontrado Jesus no caminho para Emaús Jesus entrou no local onde eles se encontravam e falou: “A paz esteja convosco!” Marcado e cicatrizado, porém, vivo e ressuscitado Jesus mostrava-se a eles, que, apesar de alegres e surpresos, ainda tinham dúvidas no coração. Como para comprovar a Sua presença Jesus convidou-lhes a que tocassem nele e pediu-lhe algo para comer. Por meio das palavras e dos gestos de Jesus os discípulos, então, começaram a entender o porquê de todos os acontecimentos. Assim sendo, Jesus abriu a inteligência dos seus discípulos para que apreendessem as Escrituras dando-lhes a paz e o entendimento de tudo quanto lhes dissera antes. Hoje, somos nós as testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado e as promessas do Pai se cumprem na nossa vida na medida em que acreditamos no Seu poder. Quando nos reunimos em Seu Nome Jesus vem nos trazer a paz e, assim como aconteceu com os Seus seguidores o Seu Espírito se manifesta e nós sentimos a Sua presença viva e operante. Para que possamos compreender Jesus precisamos nos aproximar Dele, tocá-Lo e alimentarmo-nos com Ele. Quando temos uma experiência com Jesus e chegamos a tocar no Seu mistério de Amor por meio da Sua Palavra nós também alimentamos a nossa alma e temos a inteligência iluminada para compreender a obra que Ele deseja realizar em nós. A obra de Jesus é uma obra de paz! Na verdade, a primeira manifestação de que estamos realmente tocando a Jesus é a paz que invade o nosso coração. Jesus chega de mansinho e vem também nos dizer que o sofrimento, a dificuldade, a aflição, são passagens próprias da nossa vida. Se nos apoiarmos Nele e tivermos como exemplo a Sua Ressurreição, esses acontecimentos, da nossa vida, ao contrário do que muitas vezes imaginamos, nos trarão, mais tarde, a paz, o entendimento e a alegria da superação. Jesus é o Justo por excelência, por isso Ele é o doador da Paz. A paz é fruto da justiça! O sofrimento de Jesus e a Sua entrega foram a razão pela qual o nosso coração hoje vive em paz. – Você sente a paz de Jesus no seu coração? - Você procura transmitir esta paz ao mundo? – O que pode lhe tirar a paz? – Você também cultiva a alegria no seu coração mesmo nos momentos difíceis? -

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO