Evangelho de hoje, 2ª feira, 25/07 (Mt 20,20-28)

Naquele tempo: A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus dois filhos se sentem, no teu Reino, um à tua direita e outro à tua esquerda". Jesus, então, respondeu-lhes: "Não sabeis o que estais pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos". Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou". Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os, e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor; quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos".

Reflexão – A fé é a ponte que nos levará para o céu

A mãe dos filhos de Zebedeu (Tiago e João), reivindicou diante de Jesus um lugar de honra para os seus filhos não se importando com o que poderia acontecer. Nós também desejamos ser incensados e entendemos que nós e os “nossos filhos” devem ter primazia no reino de Deus. Também desejamos nos sentar ao lado de Jesus no reino dos céus, e não atinamos que isto implica em que bebamos do cálice que Ele bebeu e passemos o que Ele passou, mas isto não queremos. Por isso, Jesus também nos ensina: “Quem quiser tornar-se grande torne-se vosso servidor”! A mentalidade humana nos leva a desejar honras e glórias, porém, no reino de Deus e segundo a Sua mentalidade, ser o primeiro significa ser aquele que mais serviu, mais lutou, mais se entregou e se sacrificou. No mundo os homens que estão no poder, oprimem. No reino de Deus aquele que tem mais poder, serve, pois, o discípulo não é maior do que o Mestre. Jesus é o servo fiel que sofreu e se entregou por nós para que tivéssemos um lugar no reino dos céus. A fé é a ponte que nos levará para o céu e “uma grande fé se mostra não tanto pela capacidade de fazer, mas de sofrer.” Nós, porém, desejamos ser colocados nos lugares de prestígio, queremos ser donos de uma fé autêntica, mas não queremos “beber do cálice que o Pai nos dá”. Peçamos ao Senhor, portanto, que nos conceda um lugar de honra junto de Jesus, na Sua Cruz, servindo ao próximo como prova do nosso amor e da nossa gratidão. - O que você acha do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu? - Você vive conforme a autoridade de Deus ou dos homens? - Qual o lugar que você acha que merece no reino de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO