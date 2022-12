Evangelho de hoje, 2ª feira, 12/12 (Lc 1, 39-47)

Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!" Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido, o que o Senhor lhe prometeu". Então Maria disse:" A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador".

Reflexão - O Espírito Santo é a alegria do céu!

Deus Pai entregou a Maria a sublime tarefa de ser mãe de Jesus, Seu Filho. Ela, porém, não ficou somente na glória de ser mãe de Deus, mas se fez serva, intercessora e auxiliadora dos filhos de Deus. E a sua primeira missão foi com sua prima Santa Isabel aquela de quem o anjo lhe havia revelado o nascimento de João Batista. Cheia do Espírito Santo, plena da força e do poder de Deus Maria foi encontrar sua prima fazendo fluir o júbilo do Espírito Santo quando Isabel, cheia de contentamento abriu os lábios para saudar a Mãe de Jesus. A alegria, o louvor e a exultação no Espírito são, portanto, a melhor mensagem que poderemos tirar deste Evangelho! O Espírito Santo é Aquele que nos leva a louvar a Deus e a manifestar gratidão pelos Seus grandes feitos na nossa vida! O Espírito Santo é a alegria do céu que nos faz ser como Maria, bem-aventurada, feliz, plenificados com a Sua graça. Quando estamos cheios do Espírito Santo nós também ficamos como Maria, plenos da graça de Deus e somos bem-aventurados. Assim como foi a portadora do Espírito Santo para sua prima Isabel e o seu filho João Batista, Maria hoje também nos visita e traz para nós o Seu Menino Jesus, cheio do Espírito Santo que nos ensina a abrir os lábios para cantar, louvar e bendizer a Deus com alegria. - Você também se considera bem-aventurado (a)? Você se sente comprometido (a) com Deus? - Você tem usado o Espírito Santo que mora no seu coração para ir à busca daqueles que precisam ser amados e ajudados? - Imagine-se como Maria visitando hoje alguém que você sabe estar precisando de amor e reze o Magnificat!

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO