Evangelho de Hoje, 2ª feira, 10/10 (Lc 11, 29-32)

Naquele tempo: Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: "Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas."

Reflexão – Os sinais são evidentes

Jesus é o maior sinal do Pai para nós e nos deu a prova disso quando nos deixou a Sua Palavra e nos deu o Seu Espírito para que pudéssemos perceber também os sinais dos tempos presentes. A nossa geração é muito mais abençoada do que a geração dos ninivitas e da rainha do Sul (Rainha de Sabá) que se converteram somente ouvindo a pregação de Jonas e de Salomão. Somos privilegiados, porque o próprio Jesus, a Salvação, veio a nós como Mestre e Redentor e como um sinal do Pai para a humanidade. Resta-nos refletir se fazemos parte da geração má, aquela que é constituída de uma multidão de gente que não crê na Palavra de Deus e não segue os ensinamentos de Jesus porque espera que alguma coisa visível aos seus olhos e sensível ao toque venha a acontecer. É a geração daqueles (as) que querem um sinal para acreditar que só confiam vendo e não enxergam o que está um pouco além da mesma rotina de possuir, ter prazer, poder, divertir-se, amealhar, esbanjar etc. Ao longo da nossa caminhada nós percebemos também os sinais dos tempos presentes quando o Espírito Santo nos revela por meio dos fatos e acontecimentos do mundo e do nosso dia a dia, qual a nossa razão de viver e a missão a que somos convocados para realizar como construtores do mundo e do reino de Deus aqui. Às vezes, queremos descobrir o sentido da nossa vida e nos apegamos ao que dizem os videntes e adivinhos, mas não alcançamos a inspiração que o Senhor nos dá por meio da Sua Palavra que está viva para nos exortar, nos ensinar e iluminar a nossa trajetória. O Espírito Santo é o sinal que recebemos no nosso Batismo! Ele está em nós e não precisamos ir longe para alcançá-lo. Deus continua nos falando por meio de sinais interiores que são como uma luz que mostra as evidências e clareia o nosso entendimento sobre os homens e as suas ideias e sugestões e sobre os nossos planos, se são eles, coisas da terra, isto é, da nossa humanidade decaída ou coisas do céu, projetos do coração do Pai! Só poderemos afirmar que fazemos parte da geração que tem Jesus como sinal se não necessitarmos das garantias dos falsos profetas do dia de hoje que pregam tudo ao contrário do que Ele nos ensina no Seu Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!

Faça uma reflexão da sua vida e pense se há alguma mensagem do Evangelho que você não acredita e, por isso, não tenta viver como Jesus ensinou. - Você ainda espera algum outro sinal a não ser o sinal da Cruz? – A palavra de Deus lhe basta para que você volte atrás e se arrependa e tenha vida nova? – Você sabe que foi assinalado (a) com o selo do Espírito Santo de Deus? – Você faz parte da geração boa ou má?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA UM NOVO CAMINHO