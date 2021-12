Evangelho de hoje 18/12 (Mt 1, 18-24)

A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: 'José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados'. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: 'Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa: Deus está conosco.' Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa.

Reflexão – “O sim de José”

A história de José e Maria nos serve de reflexão para compreendermos a nossa história, segundo os desígnios de Deus. Deus nos convoca para sermos colaboradores na Sua obra de salvação e, assim como fez com Maria e José, nos dá sinais muito simples a fim de que alcancemos de um modo espiritual o Seu propósito a nosso respeito. Assim, podemos perceber que Deus não age em nós sem o nosso consentimento. Primeiramente Ele mandou o anjo anunciar a Maria que ela era a escolhida para ser a Mãe do Salvador. O anjo esperou pela resposta de Maria e só se afastou depois que ela disse, SIM! Da mesma forma, o anjo apareceu a José, como para lhe dar satisfação sobre o acontecimento com a mulher que lhe era prometida em casamento. José também deu o seu SIM e, mesmo contrariando os seus planos pessoais e mudando o rumo de sua vida, obedeceu, contribuindo com o Pai no Seu Projeto salvífico quando acatou as ordens do anjo, mensageiro de Deus. Podemos perceber na nossa vida quando os anjos vêm a nós nos momentos mais simples, na oração, às vezes até em sonhos, por meio dos “profetas de hoje” que têm intimidade com o Espírito Santo e nos revelam a vontade do Pai para a nossa vida. Precisamos apenas estar atentos a tudo que se passa à nossa volta, pois mesmo nas coisas mais simples o Senhor pode revelar os segredos que já existem no nosso coração e ainda não temos conhecimento. “Não tenhas medo”, ordenou o anjo a José e ele confiou plenamente em tudo o que lhe foi revelado. As ordens de Deus também nos chegam de diversas maneiras, por meio de pessoas que nos orientam, da Palavra que nos instrui, dos pensamentos e de moções. Nunca poderemos nos justificar afirmando que ainda não entendemos qual é o Plano de Deus para nós. Tudo nos revela a face de Deus, deste modo, precisamos estar atentos, prestando muita atenção a fim de sondarmos os pensamentos que o Espírito Santo nos inspira para nos revelar e pôr em prática a vontade do Pai para a nossa vida. – Você está atento às inspirações do Espírito Santo? – O Senhor já lhe pediu para mudar de plano? - Foi difícil ajustar-se a mudanças de plano? – Você tem confiança no Plano de Deus para a sua vida? – Em que você tem contribuído para que este plano se realize?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO