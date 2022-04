Evangelho de hoje 18/03 (Mt 28,8-15)

Naquele tempo: As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse: 'Alegrai-vos!' As mulheres aproximaram-se, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: 'Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão.' Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade, e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: 'Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis.' Os soldados pegaram o dinheiro, e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até ao dia de hoje.

Reflexão – Alegrai-vos, não tenhais medo; Ide anunciar!

Apesar do medo por causa da sua limitação humana as mulheres correram com grande alegria para dar a notícia aos seus amigos. Portanto, a alegria é o sinal que o cristão dá ao mundo da sua fé e esperança na ressurreição de Jesus. O medo, no entanto, é uma consequência da nossa limitação humana e é mais intenso na medida em que nós não conseguimos nos apoiar na fé e na esperança. A alegria e o destemor são sinais de que a nossa vida está guardada com Jesus e é a nossa motivação para também anunciar ao mundo a sua presença em nós. Jesus, hoje, também vem a nós nas horas em que nos encontramos temerosos (as) por causa das coisas que ainda não entendemos. Só podemos dar testemunho de que Jesus está vivo entre nós quando vivemos, realmente, esses três mandatos de Jesus: “Alegrai-vos, não tenhais medo; Ide anunciar”! A alegria é o primeiro sinal de uma vida que está firmada em Deus. O destemor faz parte da vida do cristão, e anunciar o Evangelho é a missão de todos (as) aqueles (as) que vivem em Cristo. O medo faz parte da nossa humanidade, porém, quando nós nos apropriamos da Palavra de Cristo e assumimos as suas promessas nós podemos atravessar o vale escuro sem nenhum temor. Tudo na vida passa e todas as dificuldades nós poderemos suportar em vista da alegria de ter uma vida interior renovada pela presença de Jesus dentro de nós. Somos mais que vencedores, Jesus ressuscitou e está no meio de nós! Como você tem vivido esses três mandatos de Jesus? - De que você tem medo? – Você tem anunciado ao mundo que Jesus ressuscitou? – Você tem dado ao mundo sinal de alegria?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO