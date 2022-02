Evangelho de hoje 14/02 (Mc 8, 11-13)

Naquele tempo: Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: 'Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal.' E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem.

Reflexão - “Quem crê em Jesus não precisa de sinais”

Os fariseus pediam a Jesus um sinal, porque duvidavam de que Ele fosse o Enviado do Pai para a salvação da humanidade. Assim, eles se limitavam a viver a lei pela lei e não tinham sabedoria para perceber os sinais que o próprio Deus lhes concedia através de Jesus. Para nós fica também a lição: pedir sinal é prova de falta de fé e de desconfiança na pessoa que nos fala. Quem crê em Jesus não precisa de sinais para assumir as Suas promessas como verdadeiras. Só a Sua Palavra já é motivo para que permaneçamos firmes na fé. Muitas vezes nós também gostamos de pedir “um sinal do céu” para as nossas inquietações desejando elucidar as nossas dúvidas! Podemos, então, imaginar que Jesus também depois de dar um suspiro profundo também nos interroga: “Por que você pede um sinal”? Não lhe basta o sinal da Cruz? Não lhe basta o Milagre da Eucaristia? Não lhe basta a Minha Palavra? Jesus deseja nos estabelecer no lugar certo diante dos prodígios e milagres que realiza a todo o momento na nossa vida. Precisamos nos situar na história da nossa salvação, e acolher a vida nova que Jesus nos oferece como sinal da Sua presença em nós. A Cruz é o sinal. A Palavra de Deus é a prova fiel do Seu amor por nós e o Espírito Santo é o grande motivador da nossa fé! O sinal do céu que nós pedimos demonstra também a nossa falta de paciência e de esperança nas promessas do Senhor que já morreu por nós, pagou as nossas dívidas e ressuscitou para nos dar a vida nova. Aproveite, portanto, o grande sinal de Deus que é a sua vida! Isto nos basta! – Você também tem pedido sinais a Deus? – Qual é o grande sinal do amor de Deus por você? - Você confia em Jesus sem que precise de algum sinal? – Você tem sofrido as demoras de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO