Gigante australiana conhece o Observatório da Indústria

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), apresentou o Observatório da Indústria à vice-presidente da australiana Macquarie Capital, Sharn Ward, e ao empresário Lauro Fiuza Neto, sócio e CEO da Servtec Energia, que acabam de constituir uma joint venture que implantará um projeto de geração de energia eólica dentro do mar de Acaraú, no Litoral Oeste do Ceará, o qual consumirá investimentos de R$ 50 bilhões.

A Macquaire é um dos três maiores players mundiais do negócio de geração de energia eólica offshore. Ela atua em vários setores da atividade econômica. Uma das empresas do Grupo Macquaire é o Macquaire Bank, um banco de investimento com sede em Sidney, que, segundo seu site, administra recursos da ordem de 737 bilhões de dólares australianos (o equivalente a US$ 690 bilhões na cotação de ontem).

A Servtec Energia, por sua vez, é uma das gigantes brasileiras do setor de energias renováveis.

O Observatório da Indústria é um centro de dados que atua com tecnologia de ponta e Inteligência Artificial, possibilitando a construção de levantamentos e cruzamentos de informações, criação de cenários, acesso às informações estratégicas atualizadas 24 horas, trabalho de prospecção via algoritmos, previsibilidade de faturamentos e atração de investidores.

Lauro Fiúza Neto ficou impressionado com o que viu:

“Este é um trabalho magnífico que a Fiec desenvolveu ao longo de alguns anos e tem como objetivo ajudar as indústrias a anteciparem tendências e, com isso, promover desenvolvimento do Ceará e do país. O volume de informações do Observatório da Indústria mostra que esse produto pode ser utilizado por qualquer empresa, e certamente trará muita inovação para o setor industrial cearense”, opinou Lauro Fiuza Neto.

Por sua vez, o presidente da Fiec disse aos dois executivos que Observatório da Indústria está à disposição da Macquarie Capital e da Servtec para apoiá-los no que for necessário.

“Quando promovemos o desenvolvimento industrial, desenvolvemos nossa indústria e o nosso estado, gerando renda e emprego. Nada melhor do que contarmos com o que há de melhor para o fomento estratégico do nosso setor”, completou ele.