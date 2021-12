Evangelho de hoje 12/12 (Lc 3, 10-18)

Naquele tempo: As multidões perguntavam a João: 'Que devemos fazer?' João respondia: 'Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem tiver comida, faça o mesmo!' Foram também para o batismo cobradores de impostos, e perguntaram a João: 'Mestre, que devemos fazer?' João respondeu: 'Não cobreis mais do que foi estabelecido.' Havia também soldados que perguntavam: 'E nós, que devemos fazer?' João respondia: 'Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações; ficai satisfeitos com o vosso salário!' O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: 'Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão: vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro; mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga.' E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a Boa-Nova.

Reflexão – “Atos concretos de conversão”

Na sua pregação João Batista chamava o povo à conversão dos seus corações a fim de que pudessem assumir a Salvação de Jesus e lhes acenava com uma transformação de vida interior e consequentemente uma mudança de atitudes, para que tivessem um encontro com o Salvador. Curiosas em saber o que lhes aconteceria quando Jesus chegasse e o que elas deveriam fazer, as pessoas arguiam João Batista. Ele então, lhes falava do poder do Batismo no Espírito Santo o qual Jesus viria ministrar. Hoje, todos nós que recebemos o Batismo da água, do fogo e do Espírito, temos em nós a capacidade de transformar o mundo com as ações propostas por João Batista. Somos chamados também a nos preparar para esperar o Natal do Senhor dando ao mundo um testemunho de verdadeira conversão, por isso, as atitudes que aprontam o nosso coração para acolher o menino Jesus no Natal identificam em nós o processo de conversão. Repartir o pão e a veste, não julgar, não cobrar, não viver com ambição, mas viver satisfeito com o que Deus nos concede, são atos concretos de conversão. Do contrário, o não repartir com os outros o que temos, o cobrar do outro mais do que precisamos e o tomar à força o dinheiro que não nos convém, é um sinal de que estamos longe de alcançar o que o Senhor quer para nós. Jesus já veio como menino para nos ensinar a humildade, e virá outra vez como Rei para recolher o trigo do nosso celeiro. Portanto, abracemos a Salvação de Jesus e pratiquemos ações de conversão. – O que você diz das três advertências de João Batista: “Quem tiver duas túnicas dê uma a quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo!” “Não cobreis mais do que foi estabelecido!” “Não tomeis a força dinheiro de ninguém nem façais falsas acusações; ficai satisfeitos com o vosso salário”? – Você tem praticado o que ele recomenda? – Quais outras atitudes que comprovam o seu processo de conversão?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO