Evangelho de hoje 11/04 (Jo 12,1-11)

Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar; Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: 'Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, para as dar aos pobres?' Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão; ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela.Jesus, porém, disse: 'Deixa-a; ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis.' Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus

e acreditavam em Jesus.

Reflexão – Deus nos chama para exalar no mundo o perfume do Seu Amor

Jesus tinha consciência de que vivia os seus últimos momentos aqui na terra e já se despedia dos seus amigos, e, mesmo sob o protesto de Judas, aceitou de bom grado aquele gesto de Maria, quando derramou o seu perfume precioso e caríssimo nos pés de Jesus enxugando-os com seus cabelos. Foi a gratidão que levou Maria a oferecer a Jesus o que de mais valioso ela possuía, a sua vida, e com ela todo o seu amor. A gratidão é o nosso reconhecimento por tudo quanto o Senhor tem realizado em nós e no nosso meio. Judas Iscariotes, no entanto, lembrou logo da necessidade de pessoas pobres, porque desejava apenas confundir a mente dos outros discípulos. Na mesma hora Jesus soube argumentar: “pobres, sempre terei convosco, mas a mim nem sempre me tereis”. Refletindo sobre o gesto de Maria e o acolhimento de Jesus nós aprendemos que a vida atual aqui na terra é o momento favorável para que também façamos a oferta de tudo quanto temos de precioso: o perfume da nossa oração, da nossa adoração, mas também dos nossos atos concretos de amor e de despojamento. Aceitando a oferta de Maria, Jesus nos acena com a Misericórdia do Pai e nos dá a certeza de que nunca será tarde para que reconheçamos as nossas faltas e abraçarmos a Compaixão de Deus, que nos chama para exalar no mundo o perfume do Seu Amor! Com isso, Jesus nos ensina a perceber os sinais de misericórdia que Deus nos dá quando estamos nos momentos decisivos da nossa vida e a aceitar os presentes e as dádivas que vêm do céu por meio das pessoas que nos oferecem algo precioso. O gesto de Maria pode ser o nosso gesto quando damos o perdão a quem nos ofende, quando promovemos na nossa família a reconciliação, quando compreendemos os erros dos nossos irmãos, quando dedicamos o nosso tempo às causas justas. Com efeito, precisamos acordar para perceber que ainda temos oportunidade de derramar aos pés de Jesus o que temos de tão precioso, a nossa disponibilidade, o nosso serviço na edificação do reino, a nossa gratidão, enfim, o perfume do nosso amor. – Você percebe que ainda poderá fazer da sua vida uma doação a Jesus? – Você tem chorado arrependido (a) por causas das suas mazelas? – Você tem abraçado a misericórdia de Deus ou tem se defendido achando que não precisa dela? – De que maneira o gesto de Maria poderá ser repetido por você? – O que você tem oferecido a Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO