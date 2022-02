Evangelho de hoje 09/02 (Mc 7, 14-23)

Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: 'Escutai todos e compreendei: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.' Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: 'Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa, pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa?' Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. 20Ele disse: 'O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem.'

Reflexão - “O que torna o homem impuro?”

Neste Evangelho Jesus nos ensina a perceber de onde vêm as impurezas que nos afastam do convívio de Deus e que roubam a nossa paz. É por orgulho e vaidade que nos tornamos maus! Portanto, não são as outras pessoas nem tampouco os alimentos que semeiam a maldade no nosso coração. A fonte do mal é o nosso pensamento humano, onde alimentamos impurezas, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, como nos fala Jesus. Esse mesmo homem que foi criado por Deus para ser amado e amar é também aquele que cultiva no seu coração pensamentos de desamor e de soberba e se alimenta das suas próprias más intenções e maquinações. Dentro de nós há como que um gerador que pode suscitar o bem ou o mal. Quando estamos voltados (as) para Deus e nos deixamos guiar pelo Seu amor nós acionamos o bem que há dentro de nós. No entanto, quando nos afastamos da fonte do Bem e damos brecha para que o mal prevaleça nos nossos membros carnais, aí então, ficamos cheios de impurezas, imoralidades, roubos, maldades, pois somos movidos (as) pelas nossas concupiscências. Tudo o que cultivarmos dentro de nós será fator de motivação para os nossos atos, bons e maus. O nosso coração é fonte de bênção e de maldição. Se não cuidarmos em cultivar pensamentos sadios e agradáveis a Deus iremos carimbar as nossas ações com a marca do inferno e já não nos pareceremos com Jesus que veio ao mundo para nos configurar a Ele. Por isso, precisamos estar livres de todos os preconceitos quanto a alimentos, costumes tradicionais e algumas ideias que desvirtuam a verdade sobre as nossas ações. – O que tem direcionado os seus pensamentos: coisas boas ou coisas más? – Você guarda rancor dentro de si? – Você costuma desabafar com alguém quando tem algum ressentimento ou apenas rumina no seu pensamento? FAÇA UMA REFLEXÃO SOBRE SI MESMO (A)! O QUE TEM DENTRO DO SEU CORAÇÃO?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO