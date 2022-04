Evangelho da Ressurreição de Cristo, hoje 16/04 (Lc 24,1-12)

No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida. Mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram: 'Por que estais procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou! Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galiléia: 'O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia'.' Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos Onze e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario, e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido.

Reflexão- Continuamos procurando entre os mortos aquele que está vivo

A atitude daquelas mulheres que foram bem cedo ao túmulo de Jesus levando bálsamo para perfumar o sepulcro, foi uma expressão de amor e ao mesmo tempo uma demonstração da nossa incapacidade humana de “entender” os planos de Deus para a nossa vida. Diante da surpresa por não encontrarem o corpo do Senhor, elas ficaram sem saber o que estaria acontecendo e não lembraram do que Jesus já lhes havia assegurado quando ainda estava junto deles, na Galiléia. Assim sendo, mesmo diante do fato de encontrarem a pedra do túmulo removida e o sepulcro vazio elas continuaram olhando para o chão, isto é, para as impossibilidades, e, por isso, ficaram sem saber o nem entender as aparências. Não perceberam que a vida nova que Jesus nos havia prometido já estava evidente no sinal do sepulcro vazio. Quando olhamos apenas para a dificuldade em si, ou quando limitamos o nosso olhar ao que conseguimos enxergar com nossos olhos físicos nós também nos confundimos e corremos o risco de não sermos fiéis aos projetos de Deus para nossa vida. Olhar para o alto quando não estamos entendendo nada dos acontecimentos é a primeira condição para que possamos apreender o que Deus está realizando em nós, assim como também, o que Ele quer fazer por meio de nós. Olhar para o alto significa buscar o que Deus tem a nos dizer, relembrar as Suas promessas, cultivar a esperança por causa da sua Palavra e, assim, nunca esmorecer. As evidências eram muito claras: a pedra do túmulo fora removida e elas não encontraram o corpo de Jesus; além do mais o próprio Jesus já lhes havia garantido: “O Filho do homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia”. Pois bem, Jesus já dera toda a ficha e aquele já era o terceiro dia que Ele morrera. Muitas vezes o Senhor já nos está dando uma solução para os nossos entraves, já nos dá sinais claros de que o dia já raiou, mas nós continuamos procurando entre os mortos e na escuridão, aquele que está vivo. A nossa experiência de salvação acontece, justamente, quando deixamos de olhar para a nossa limitação e buscamos o olhar de Jesus ressuscitado. Assim fazendo iremos cumprir com o mandato do Senhor e anunciamos a nossa experiência. E então, mesmo que nos considerem “loucos (as)” e que não acreditem, nós contribuiremos para que, um dia, todos também fiquem admirados (as) pelos grandes feitos do Senhor. – Para onde você tem voltado o seu olhar na hora dos acontecimentos não muito bons? – Você consegue se apoiar na Palavra que Jesus lhe deixou escrita? – Você acha que os ensinamentos de Jesus só valiam para os Seus apóstolos e algumas mulheres daquele tempo? – Onde você tem procurado Jesus Cristo? – Você já O encontrou, ressuscitado e atuante?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO