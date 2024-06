Estrelário, da C. Rolim, entre os 5 da final do Prêmio Saint Gobain

Projeto do arquiteto cearense Nasser Hissa, o Estrelário, um moderno edifício residencial construído e entregue em outubro do ano passado pela C. Rolim Engenharia, uma das gigantes da construção civil e da incorporação imobiliária do Ceará, foi selecionado para a segunda etapa do Prêmio de Arquitetura Saint Gobain.

Entre aproximadamente 3 mil projetos inscritos, o do edifício Estrelário incluiu-se entre os 5 selecionados da modalidade Edificações Edifícios e Conjuntos Residenciais, sendo o único empreendimento do Nordeste eleito nessa fase do concurso.

O Grupo Saint-Gobain e a AsBEA (Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura) mobilizam profissionais e estudantes de engenharia e arquitetura engajados no papel essencial da construção civil para o bem-estar das pessoas.

Neste ano, em comemoração à sua 10ª Edição, o Prêmio destaca o Retrofit, uma tendência mundial que revitaliza construções, preservando sua história e agregando a modernidade.

Construído na Rua Leonardo Mota, nº 710, no coração do Meireles, o edifício localiza-se próximo a um dos mais badalados polos gastronômicos e de lazer de Fortaleza e, ainda, de equipamentos comerciais e de saúde. Está ainda a pouca distância da Avenida Beira Mar e de sua zona hoteleira.



O “Estrelário” conta com projeto luminotécnico que permite, entre outras coisas, total iluminação da fachada, com luzes em todos os andares sem interferência n iluminação interna dos apartamentos.



Na cobertura está localizada a principal área de lazer: um rooftop, a 90 metros de altura, com piscina com vista para o mar e espaço de convivência. Além disso, a cada dois andares estão instalados jardins verticais, irrigados de forma inovadora por gravidade com a água de condensação captada dos aparelhos de ar-condicionado e de águas pluviais.

O “Estrelário” seguiu as diretrizes sustentáveis da C. Rolim Engenharia e é o primeiro empreendimento de Fortaleza a usar placas de captação de energia solar na fachada, além de contar com uma série de outras tecnologias que permitem a economia de energia no prédio e, consequentemente, também de custos condominiais, entre eles o sistema de irrigação automatizado, tomadas USB nos apartamentos e tomadas de abastecimento para carro elétrico para cada apartamento, em uma das quatro vagas de estacionamento para cada unidade.

Além disso, o edifício integra o projeto Compromisso Verde da construtora, com o qual é plantada uma árvore a cada m² de terreno adquirido para obra: no total serão plantadas 1 mil árvores.