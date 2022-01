Esmaltec lança em feira de São Paulo três novos produtos

Empresa do Grupo Edson Queiroz, a Esmaltec – líder do mercado nacional de fogões – participará, pela terceira vez, da Feira Yes Showroom, que acontecerá, neste ano, em São Paulo entre os dias 8 e 10 de fevereiro, no Parque Anhembi.

O evento terá o formato de showroom, que é um jeito novo de fazer negócios nos setores moveleiro, de eletros e colchões, em todo o país.A Esmaltec exporá na feira 30 dos seus produtos.

“A edição da Yes Showroom aconteceria em 2020 mas, por conta da pandemia, teve de ser adiada para este ano.



A edição 2022 será uma grande oportunidade que teremos de retomar, ainda mais, nosso negócio. Esse estilo de evento é interessante por ser uma vitrine importante para mostrarmos as novidades da empresa", diz Marcelo Pinto, CEO da Esmaltec.

Quem for à Feira terá a oportunidade de conhecer três novos produtos da Esmaltec:



O novo Gelágua Espaço Refrigerado EGCQF ER, único do Brasil com funções de água quente, gelada e com um espaço refrigerado;

O novo do forno de embutir Gourmet, com capacidade de 71 litros, vidro triplo e botões em alumínio;



E o fogão Diamante Glass com duplo forno, que permite preparar duas receitas ao mesmo tempo.



A fábrica da Esmaltec está situada no Distrito Industrial de Maracanaú, ocupando uma área de 360 mil m², dos quis 86.555 construídos.

Nela trabalham mais de 2.800 funcionários. O desenvolvimento de sucesso da Esmaltec reflete na presença em todo o Brasil e nos mercados da América do Sul, América Central, Caribe, África e Oceania.