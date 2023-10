Eólica offshore: Executivos e técnicos da Petrobras estão no Pecém

Conteúdo apoiado por:

Atenção! Um grupo de altos executivos e técnicos da Petrobras está, na manhã desta sexta-feira, 27, visitando o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, incluindo algumas empresas, como a ArcelorMittal e a Aeris Energy, o Porto e a Zona de Processamento para Exportação (ZPE), única instalada e em operação no Brasil.

O time da Petrobras, acompanhado do consultor em energia elétrica da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), engenheiro Constantino Frate, está levantando toda o potencial do Complexo do Pecém, principalmente, o do seu porto marítimo, que terá função estratégica no projeto da estatal de gerar energia eólica offshore no litoral cearense.

O presidente da Petrobras, Jean Paul, anunciou, recentemente, que sua empresa já está fazendo estudos e medindo a profundidade do mar e a velocidade e a direção dos ventos do litoral da região que se estende do Rio Grande do Norte até o Maranhão.

Empresas nacionais, incluindo cearenses, e estrangeiras já entregaram ao Ibama – para obtenção de Licenciamento Ambiental – mais de 80 projetos de geração de energia eólica offshore (dentro do mar). Mais de 10 desses projetos localizam-se no litoral do Ceará.