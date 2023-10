Bolsa brasileira sobe e o dólar cai. Vale lucra US$ 2,8 bi em 3 meses

Conteúdo apoiado por:

Foi um dia positivo o de ontem, quinta-feira, para a Bolsa de Valores B3, que fechou em boa alta de 1,73%, os 114.776 pontos.

O dólar, por sua vez, encerrou o dia com a mesma cotação da véspera: R$ 4,99, com queda leve de 0,23%.

O que alegrou o mercado foi a divulgação pelo IBGE da prévia da inflação oficial do último mês de outubro, o IPCA 15, que veio com alta de 0,21%, uma redução de 0,14% em relação ao mês anterior de setembro. O mercado esperava uma alta menor, de 0,17%.

Essa alta, segundo o IBGE, foi puxada pelo preço das passagens aéreas que subiu com força em outubro.

De janeiro a outubro deste ano, a inflação brasileira está na casa de 3,96%. Quando anualizada, isto é, de outubro de 2022 até outubro deste ano, a inflação acumula alta de 5,05%.

Em outubro, o setor de transportes, incluindo o aéreo, subiu 0,78%, seguido pelo de alimentação e bebidas, que teve alta de 0,31%.

Os combustíveis, ao contrário do que se imaginava, tiveram queda de 0,44% em outubro. O preço da gasolina caiu 0,56%, o do etanol recuou 0,27%, mas o do óleo diesel registrou alta forte de 1,55%.

Ontem, foi publicado o balanço da Vale, relativo ao terceiro trimestre deste ano. A gigante brasileira da mineração registrou um Lucro Líquido de R$ US$ 2,83 bilhões, mais do que esperava o mercado. Esse lucro é 218% maior em comparação com o lucro do segundo trimestre, mas representa uma queda de 36% em relação ao lucro do terceiro trimestre de 2022.

A Receita Líquida da Vale no trimestre julho-agosto-setembro alcançou US$ 10,6 bilhões.

Ontem, também foi divulgado o balanço da multinacional norte-americana Amazon, uma gigante do e-commerce. Seu lucro, no trimestre julho-agosto-setembro foi de US$ 9,8 bilhões. As vendas da Amazon no terceiro trimestre bateram no incrível patamar de US$ 143 bilhões.

Outra boa notícia veio ontem da Embraer, que fechou negócio para a venda firme de 19 aeronaves do modelo E175 para a empresa SkyWest, dos Estados Unidos. O valor do contrato é de US$ 1,1 bilhão.