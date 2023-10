BNB chega aos R$ 10 bi de financiamento para o agronegócio em 2023

Conteúdo apoiado por:

Ao chegar, neste ano, à marca de R$ 10 bilhões em financiamentos destinados ao segmento do agronegócio, o Banco do Nordeste (BNB) registrou crescimento de 135% no volume de recursos para esse setor produtivo, se considerados os últimos cinco anos.

Este dado foi anunciado durante o 8º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que se realizou até ontem, quinta-feira, 26, na cidade de São Paulo sob o patrocínio do BNB.

O superintendente do Agronegócio e de Microfinança Rural do banco, Luiz Sérgio Farias, explicou que, levando em conta as peculiaridades do segmento, que aponta para constante crescimento, o BNB tem desenvolvido uma política específica de atendimento ao agronegócio e à agricultura familiar.

“Reconhecemos a força do agronegócio brasileiro e das mulheres no agro, em especial, em nossa área de atuação, por isto disponibilizamos ações específicas que contribuem para a maior elevação do potencial produtivo desse segmento, como crédito para pesquisa de difusão de tecnologias, incentivo à utilização de tecnologias de convivência com a seca, recuperação de áreas degradadas, ampliação das áreas irrigadas, apoio à logística de armazenamento da região e estímulo aos projetos de inovação e geração de energia por fontes renováveis, entre outros”, destacou Farias.

Com 9% da rede bancária em toda a sua área de atendimento – todo o Nordeste e mais o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo – o BNB é responsável por 48% dos financiamentos ao setor rural e por 94% das operações contratadas com a agricultura familiar da região.

É exatamente na agricultura familiar que o BNB dispõe de crédito específico para mulheres. Em 2023, 51% do público atendido por esses programas de crédito específico são destinados às agricultoras familiares.

“É fundamental que o Banco do Nordeste esteja presente neste Congresso Nacional, porque evidencia a representatividade da instituição para os negócios rurais em toda a nossa área de atuação. Além de apresentar nossas principais soluções de crédito rural, aproveitamos a oportunidade para destacar a força do BNB para esse segmento produtivo e para conhecer as tendências da liderança feminina no campo”, como disse a superintendente estadual do BNB no Ceará, Eliane Brasil, que coordenou a comitiva de gestoras do BNB no evento.

O 8º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio registrou a presença de mais de 3 mil mulheres atuantes no agronegócio brasileiro, tanto como empresárias e produtoras, quanto como técnicas e pesquisadoras. Com o tema “Dobrar o Agro de tamanho com sustentabilidade: A Marca Brasileira”, a finalidade do evento foi promover discussões importantes e atuais, com grandes nomes, empresas e instituições ligadas direta e indiretamente ao setor, além de fomentar e reconhecer a presença e liderança feminina no agronegócio.

Realizado pelo Transamerica Expo Center, o CNMA contou com programação que abordou temáticas como desafios da produção sustentável, gestão de propriedades rurais, diversidade, inclusão e sustentabilidade na agricultura familiar, ESG, tecnologia como pilar da sustentabilidade, potencialidade agroenergética do Brasil, entre outros.