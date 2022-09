Enfim, a academia volta-se para o setor produtivo do Ceará

Aqui no Ceará, contam-se nos dedos as pesquisas acadêmicas que se voltaram para o setor produtivo – a indústria e a agropecuária, principalmente. A quase totalidade das teses de doutorado e de mestrado produzidas por professores das universidades cearenses voltou-se para temas que quase nada dizem respeito ao interesse de quem produz e consome em escala. Digamos que foram laudatórios escritos que – como sugere o dito popular – trataram do sexo dos anjos.

Agora, porém, as instituições do ensino superior do Ceará, lideradas pela sua Universidade Federal (UFC), parecem haver descoberto o que realmente é de interesse do desenvolvimento econômico e social do estado. Três exemplos:

O primeiro é a parceria da UFC com o IFCE que, mobilizando um time de pesquisadores de ambas as instituições, estudará o uso, no curto prazo, da luz Ultravioleta no processo industrial de pasteurização do leite bovino, o que, na opinião do presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios do Ceará, José Antunes Mota, reduzirá, e muito, os custos de produção do pequeno produtor de lacticínios.

O segundo é a boa ideia do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) de transformar os kitesurfistas cearenses – e são milhares – em auxiliares de pesquisas marinhas por meio da utilização de um equipamento acoplado à prancha de surf. A criatividade é uma das virtudes do cearense, deve ser lembrado.

E o terceiro exemplo, talvez o mais midiático, é o que está unindo, há quase dois anos, a Universidade Federal do Ceará à Fiec e ao Governo do Estado no grande projeto de implantação de um Hub de Hidrogênio Verde (H2V) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Nos países mais desenvolvidos do mundo, como os Estados Undos, o Reino Unido e a Alemanha, é a pesquisa acadêmica voltada para o setor produtivo que incrementa as políticas de desenvolvimento. Em linguagem de arquibancada: é o interesse da empresa industrial ou agropecuária que orienta uma tese acadêmica – de doutorado ou mestrado.

Ou seja, será a pesquisa acadêmica, utilizando dinheiro público para a sua execução, que definirá as linhas a serem seguidas pela empresa interessada nela.

Felizmente, a academia cearense parece acordada para a vida real e, influenciada pela liderança da UFC, volta-se à execução de pesquisas focadas no interesse do setor produtivo, que, na verdade, lhes dá escala, isto é, transferem-nas da academia para a fábrica ou para os campos agrícolas.

BRASIL NA FRENTE

Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil, pela primeira vez nos últimos 42 anos, crescerá, neste ano de 2022, mais do que a China, mais do que os Estados Unidos e mais do que a Alemanha.

A previsão é de que o PIB brasileiro crescerá entre 2,3% e 2,8%.

E acrescentou que o Brasil terá uma inflação mais baixa do que a da China, a dos EUA e a da Alemanha.

A inflação brasileira fechará neste ano entre 5,5% e 5,8% (em janeiro, a inflação estava em mais de 10%).

“Nosso destino é crescer”, disse Paulo Guedes nas várias entrevistas que concedeu a diferentes veículos de comunicação, parte dos quais digitais.

VEM AÍ O DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

No próximo sáado, 1º de outubro, será comemorado o Dia Internacional do Idoso.

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população idosa.

Pois bem, no Dia do Idoso, o Projeto de Desenvolvimento em Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) estará no Shopping Benfica para repassar aos frequentadores dicas de bem-estar, prevenção e qualidade de vida, dentre outros serviços gratuitos de atenção à saúde.

A ação acontecerá das 13 às 17 horas, no primeiro piso do Shopping Benfica, no bairro de mesmo nome.