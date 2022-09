Evangelho de Hoje, 5ª feira, 29/09 (Jo 1,47-51)

Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade". Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi". Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel". Jesus disse: "Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás!" 51E Jesus continuou: "Em verdade, em verdade, eu vos digo: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem".

Reflexão – Jesus abriu o céu para nós

Jesus chamou os Seus discípulos e deu a cada um deles provas do Seu poder e da Sua sabedoria. Chamou-os conforme as circunstâncias em que viviam e do lugar onde se encontravam prometendo-lhes coisas maiores do que as que Ele mesmo fazia. Hoje, também, Jesus nos chama e, assim como revelou a Natanael coisas da sua vida, Jesus também o faz conosco, pois, conhece tudo a nosso respeito e nada lhe passa despercebido em relação à nossa vida. Jesus já nos encontrou, já nos chamou e hoje já O reconhecemos como o Filho de Deus, por isso, as Suas promessas são também para nós. Ele veio revelar ao mundo o amor do Pai e a Sua presença no meio de nós e nos convoca para viver o reino dos céus, aqui, prometendo-nos a manifestação da Sua glória a cada momento, de acordo com a Fé que tenhamos na Sua palavra, conforme nos assegurou. “Em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem’! Jesus abriu o céu para nós, e hoje, a cada momento em que nos recolhemos em oração também o céu se abre e os anjos do Senhor nos auxiliam levando as nossas preces, nossos sentimentos e pensamentos a Deus como uma fragrância

agradável. Quando, de coração contrito fazemos esta experiência, também percebemos que o céu do nosso coração se abre e nele se fazem presentes os anjos que nos trazem a paz de Jesus como sinal de que Ele escuta a nossa oração e atende os nossos pedidos. - Você já pensou que Jesus, neste momento o (a), vê e conhece tudo a seu respeito? O que você acha que poderá estar escondendo dele? – Quando ora você imagina a presença dos anjos? – Faça dos anjos seus intercessores e perceba como a sua oração terá um sentido mais pleno.

Helena Colares Serpa – COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO