Energia: leilões frustram térmicas e aumentam chance das baterias

Segundo análise da CELA, os valores estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia — de R$ 1,12 milhão por megawatt-ano (MW-ano) para a recontratação de termelétricas existentes, R$ 1,6 milhão por MW-ano para novos projetos a gás e R$ 1,4 milhão por MW-ano para projetos hidrelétricos — ficaram abaixo das expectativas de parte significativa do mercado, especialmente entre agentes ligados à expansão termelétrica. Para a consultoria, há um descolamento entre os tetos anunciados e as premissas econômicas tradicionalmente consideradas necessárias para viabilizar novos empreendimentos térmicos, o que levanta dúvidas sobre a atratividade do certame para esse tipo de projeto e sobre a capacidade do leilão de contratar nova potência a partir dessas fontes.

cordo com Camila Ramos, CEO da CELA, esse novo patamar de preços redefine o ambiente competitivo do LRCAP e abre espaço para alternativas focadas em flexibilidade e resposta rápida ao sistema e, nesse contexto, o armazenamento de energia por baterias (BESS, na sigla em inglês) surge como uma solução cada vez mais aderente ao desenho do leilão.



“Com os custos atuais de investimento (CAPEX) e operação (OPEX), o armazenamento por baterias já se mostra competitivo dentro dos preços-teto divulgados. Neste sentido, o BESS ganha atratividade e passa a disputar espaço não apenas com novas térmicas, mas também com projetos hidrelétricos e, em alguns casos, até com a recontratação de usinas existentes”, afirma.



Além da competitividade econômica, a consultoria destaca os benefícios sistêmicos do armazenamento. As baterias oferecem resposta rápida, flexibilidade operacional e capacidade de atender picos de demanda — atributos críticos para o período de transição do fim da tarde, quando a geração solar se reduz e o sistema exige recursos confiáveis de potência.



Outro ponto ressaltado pela CELA é o potencial do BESS para contribuir com a modicidade tarifária. Ao reduzir a dependência de soluções mais caras e emissoras em momentos de estresse do sistema, o armazenamento pode ajudar a conter custos para o consumidor final. Segundo a consultoria, em escala, as baterias também podem atuar como carga em períodos de sobra de energia, auxiliando na mitigação do curtailment e na melhor utilização da base renovável já instalada.



“O sinal econômico emitido pelos preços-teto do LRCAP reforça a necessidade de o Brasil avançar em modelos de contratação que valorizem atributos como flexibilidade, tempo de resposta e confiabilidade. Tecnologias como o armazenamento têm papel estratégico nesse novo desenho do setor”, explica Camila Ramos.



A CELA avalia que os desdobramentos do leilão de março serão determinantes para indicar se o mercado conseguirá suprir a necessidade futura de potência do sistema elétrico brasileiro e de que forma diferentes tecnologias irão se posicionar nesse novo ambiente regulatório e econômico.