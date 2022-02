Enel conclui retirada e relocalização de postes da CE-155

No próximo domingo, 20, a Enel-Ceará concluirá o trabalho de relocalização de postes e cabos que transportam energia elétrica ao longo de toda a CE-155, rodovia que liga a BR-222 ao Porto do Pecém.

Essa estrada, que está sendo duplicada pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará, tem 22 quilômetros de extensão.

A presidente da Enel-Ceará, Márcia Roque Vieira, disse à coluna nesta quinta-feira que, a partir de domingo, toda a extensão da faixa de domínio da CE-155 estará definitivamente livre da posteação que margeava a antiga pista singela da rodovia.

Ela também revelou que a Enel-Ceará investiu R$ 11,5 milhões na execução desse serviço, que consumiu quase um ano de trabalho e provou muitas reclamações dos motoristas dos caminhões pesados que levam e trazem mercadorias do Porto do Pecém.

“Sentimo-nos felizes por colaborar com mais um importante empreendimento da infraestrutura de transporte do Governo do Estado, essencial para assegurar o abastecimento de energia elétrica do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e, também, das comunidades que vivem ao longo dos dois lados da CE-155”, afirmou a presidente da Enel-Ceará.

Até domingo, máquinas, operários e engenheiros da Enel trabalharão para a retirada dos últimos postes e sua fiação e para a sua relocalização à margem da estrada.