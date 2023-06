Enel Ceará, à venda, instala oito novas subestações no Estado

Depois de inaugurar, em fevereiro, a subestação da Praia da Baleia, em Itapipoca, um dos pontos turísticos cearenses, a Enel Distribuição Ceará iniciará, no próximo dia 15, a operação da subestação de Porteiras, que beneficiará mais de 100 mil moradores da região e na qual estão sendo investidos R$ 27,2 milhões.

A engenheira Márcia Sandra Roque, presidente da empresa, disse a esta coluna que, até setembro, serão inauguradas as subestações de Guaraciaba do Norte e de Itaperi, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela também disse que, nos últimos quatro anos, a Enel investiu no Ceará R$ 4,3 bilhões.

Ela acrescentou que, no ano passado, foram construídas e inauguradas as subestações de Pindoretama, Pacatuba, Itarema e Paracuru, beneficiando cerca de 700 mil moradores. Nessas unidades e em outros projetos de modernização do sistema elétrico do estado, a Enel Ceará investiu R$ 1,5 bilhão em 2022, adiantou Márcia Sandra.

Ela disse que, no período 2020-2022, a empresa reduziu em 33% a quantidade média das interrupções de energia (FEC por Unidade Consumidora) e em 39% a duração média das interrupções (DEC por Unidade Consumidora).

Para isso, acrescentou a presidente da Enel, houve investimento no Telecontrole, sistema que utiliza a automação na rede de média tensão, com o uso de equipamentos controlados a distância para operação remota da rede, tornando o serviço mais eficiente.

O objetivo do Telecontrole é fazer com que a quantidade de clientes afetados na área desligada seja a menor possível, reduzindo o tempo de restabelecimento do fornecimento de energia.

Márcia Sandra ressaltou o trabalho de manutenção da rede elétrica, salientando que, até o fim deste ano, serão realizadas cerca de 300 mil podas de árvores para garantir o uso contínuo da energia nas residências. Serão realizadas também 16 mil inspeções, sendo 13 km por meio de inspeção termográfica, com o uso de helicópteros.

“Esse projeto pretende agilizar as ações de manutenção, especialmente em áreas rurais, onde a inspeção por terra leva mais tempo. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a inovação, a digitalização dos próprios ativos e com enfoque na melhoria da qualidade do serviço no estado”, concluiu a presidente da Enel Distribuição Ceará.

Integrante do Grupo REnel, com sede na Itália, a Enel Distribuição Ceará já foi colocada à venda. Duasempresas estão interessadas nos seus ativos: a Equatorial e a CPFL, controlado por capitais chineses. Os ativos da Enel Ceará são avaliados em R$ 8,5 bilhões.