Evangelho de hoje, 6ª feira, 02/06/23 (Mc 11, 11-26)

Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou, no Templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: 'Que ninguém mais coma de teus frutos.' E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no Templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no Templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do Templo. E ensinava o povo, dizendo: 'Não está escrito: 'Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos'? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões.' Os sumos sacerdotes e os mestres da Lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: 'Olha, Mestre: a figueira que amaldiçoaste secou.' Jesus lhes disse: 'Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: 'Levanta-te e atira-te no mar', e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá.Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados.'

Reflexão - Jesus tem fome dos frutos do Seu Espírito em nós!

Jesus procurou frutos na figueira e lá só encontrou folhas... “pois não era tempo de figos”. Somos nós, hoje, as figueiras, que cuidamos muito da aparência, nos ocupamos com o ter conhecimento das coisas temporais, desejamos ser instruídos e, por isso, nos tornamos admiráveis aos olhos humanos, mas na verdade, interiormente continuamos áridos e sem serventia. Revestimo-nos de uma capa atraente, porém, nunca alcançamos o tempo de dar frutos para Deus. Jesus também olha para nós, hoje, com fome dos frutos do Seu Espírito em nós, no entanto, porque nos deixamos invadir pelos vendilhões, o templo do nosso ser também se tornou uma cova de ladrões! São os maus pensamentos, as maquinações, a vaidade, a falta de perdão, o sentimento de vingança etc. Confundimos o que é do Espírito com o que é da nossa humanidade e mesmo até com o que é demoníaco. Por isso, nós, como a figueira, secamos e nos autodestruímos. Porém, Jesus nos dá alento: “tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e, assim será”. O Espírito Santo é quem nos faz produzir frutos em todos os tempos. Ele é o agente da nossa oração, precisamos, pois, suplicar a Ele que nos capacite para que possamos perdoar, amar e vivenciar o Evangelho a fim de produzir os frutos que Jesus procura em nós. – Como está o templo do seu coração? – O que você tem pedido na sua oração? – Quais os frutos que você tem para matar a fome de Jesus? – Você tem vivenciado os frutos do Espírito Santo? Quais são eles?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO